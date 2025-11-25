Ο Χάρης Δούκας για τις προκλήσεις στον Δήμο Αθηναίων και την πορεία μεγάλων έργων: «Ξεκίνησα χωρίς handbook»

Πράσινο και δέντρα – Στόχος η μείωση της θερμοκρασίας στο κέντρο

Για τον στόχο μείωσης της αισθητής θερμοκρασίας στο κέντρο της Αθήνας, ο δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του πρασίνου: «Η αισθητή θερμοκρασία είναι ένας στόχος εμβληματικός των μεγαλύτερων πόλεων ανά τον πλανήτη… Η μείωση της αισθητής θερμοκρασίας επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους που ο βασικός πυρήνας είναι το πράσινο, η ενίσχυση του πράσινου σκιάς».Υπενθύμισε ότι είχε τεθεί ο στόχος φύτευσης 5.000 δέντρων τον χρόνο. «Βάλαμε 5.000 την πρώτη χρονιά, έχουμε βάλει 3.500 με 4.000 φέτος και θα πιάσουμε πάλι τον στόχο των 5.000 δέντρων», ανέφερε.