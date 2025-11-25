Ο Χάρης Δούκας για τις προκλήσεις στον Δήμο Αθηναίων και την πορεία μεγάλων έργων: «Ξεκίνησα χωρίς handbook»

Τις μεγάλες καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας, το σχέδιο για τη νέα δημοτική συγκοινωνία, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και τον στόχο μείωσης της θερμοκρασίας στο κέντρο παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας
, μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews και στον Απόστολο Μαγγηριάδη. Ο δήμαρχος περιέγραψε τις βασικές προκλήσεις της πρώτης διετίας στη διοίκηση του Δήμου
, αναφέροντας τις ελλείψεις σε κρίσιμους οργανισμούς, τα προβλήματα στα έργα και τις προσπάθειες ενίσχυσης των υποδομών και του πρασίνου στην πόλη.
«Ξεκίνησα χωρίς handbook» – Οι αρχικές δυσκολίες της νέας διοίκησης
Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι η ανάληψη της δημοτικής αρχής αποτέλεσε για τον ίδιο μια συνολική πρόκληση, καθώς προερχόταν από τον ακαδημαϊκό χώρο και όχι από την αυτοδιοίκηση. «Όλα ήταν μια τεράστια πρόκληση, δεν ήμουν αυτοδιοικητικό στέλεχος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο ήμουν και έτσι δεν μου δόθηκε κάποιο handbook. Ξεκίνησα από το μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή», είπε, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με «μια αρχική συνθήκη αρκετά επιθετική».
Ανέφερε ότι περίμενε να παραλάβει τις ίδιες βασικές δομές και υποδομές που είχε και η προηγούμενη δημοτική αρχή, ωστόσο «καταλήξαμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό φορέα που είναι ανάπλαση καθόλου, με την παρουσία της Αθήνας». Παράλληλα, μίλησε και για τον οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, σημειώνοντας ότι «τον κρατάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας».
Βασιλίσσης Όλγας – «Η καθυστέρηση πλέον είναι πολιτική, όχι τεχνική»
Για την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας, ο δήμαρχος της Αθήνας έκανε λόγο για έργο που έχει καθυστερήσει υπερβολικά: «Από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια που μισό χιλιόμετρο παραμένει κλειστό και νομίζω είναι και πολλά τα λεφτά. Νομίζω έχουν προσεγγίσει τα 6 εκατομμύρια».
Όπως είπε, κάθε φορά λαμβάνει διαβεβαιώσεις ότι η ολοκλήρωση θα έρθει «στο τέλος του μήνα», επισημαίνοντας πως «95% του έργου έχει ολοκληρωθεί» και ότι το υπόλοιπο αφορά «κάποιες επιπλέον δομές που περιμένουμε για το τραμ». Τόνισε επίσης ότι κάθε επιπλέον καθυστέρηση «εγείρει σοβαρά θέματα», καθώς το έργο εκτελείται επί πολλά χρόνια και έχει υψηλό κόστος.
Παράλληλα, εκτίμησε ότι το έργο θα μειώσει την κίνηση στο κέντρο κατά περίπου 20% και ότι θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στο περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα.
Κυκλοφοριακό – «Χρειαζόμαστε περισσότερες συγκοινωνίες και νέα δημοτική γραμμή»
Ο δήμαρχος της Αθήνας αναφέρθηκε αναλυτικά στις παρεμβάσεις που θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού. «Πρώτον, θέλουμε πολύ περισσότερες συγκοινωνίες», είπε, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για νέα ηλεκτρικά και φυσικού αερίου λεωφορεία, ενώ ζήτησε «περισσότερους συρμούς στο μετρό».
Το μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι «υπάρχουν συγκοινωνίες που σε πάνε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν υπάρχουν συγκοινωνίες που συνδέουν γειτονιές». Γι’ αυτό, ο Δήμος σχεδιάζει έξι συν μία νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί διαβούλευση με τις κοινότητες και αναμένεται έγκριση από τον ΟΑΣΑ και το υπουργείο.
Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι το πιλοτικό σχέδιο θα είναι δωρεάν τον πρώτο χρόνο, με χρηματοδότηση από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, και ότι στόχος είναι η πλήρης λειτουργία από τις αρχές του 2027. Το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.
