Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στην Καρδίτσα
Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στην Καρδίτσα
Το επίκεντρο εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο δυτικά του Νεοχωρίου Καρδίτσας
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Καρδίτσα.
Ειδικότερα, το επίκεντρο εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο δυτικά του Νεοχωρίου Καρδίτσας, όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,9 χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση.
Ειδήσεις σήμερα:
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν μαχαίρια»
Το παρασκήνιο της παραίτησης του «τελειωμένου» Τσίπρα και η διπλή άρνηση Αχτσιόγλου – Χαρίτση για τον ΣΥΡΙΖΑ
Βίντεο: Απρόοπτο για τον Σάκη Ρουβά στη σκηνή - Έπεσε από πλατφόρμα μαζί με τη χορεύτριά του
Ειδικότερα, το επίκεντρο εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο δυτικά του Νεοχωρίου Καρδίτσας, όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,9 χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση.
Ειδήσεις σήμερα:
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν μαχαίρια»
Το παρασκήνιο της παραίτησης του «τελειωμένου» Τσίπρα και η διπλή άρνηση Αχτσιόγλου – Χαρίτση για τον ΣΥΡΙΖΑ
Βίντεο: Απρόοπτο για τον Σάκη Ρουβά στη σκηνή - Έπεσε από πλατφόρμα μαζί με τη χορεύτριά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα