ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

Το επίκεντρο εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο δυτικά του Νεοχωρίου Καρδίτσας

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Καρδίτσα.

Ειδικότερα, το επίκεντρο εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο δυτικά του Νεοχωρίου Καρδίτσας, όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,9 χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση.

