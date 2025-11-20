Τζόκερ 20/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 20/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Τζόκερ 20/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (20/11), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 1.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση είναι: 11, 13, 19, 27, 37 και Τζόκερ το 3.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κατηγορία οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ. 

