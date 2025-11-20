Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τζόκερ 20/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (20/11), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 1.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση είναι: 11, 13, 19, 27, 37 και Τζόκερ το 3.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κατηγορία οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.
