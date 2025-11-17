Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Νεκρός άνδρας μετά από τροχαίο στο Νέο Κόσμο, είχε χτυπήματα στο κεφάλι - Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί
Νεκρός άνδρας μετά από τροχαίο στο Νέο Κόσμο, είχε χτυπήματα στο κεφάλι - Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί
Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν εμπλέκεται στο τροχαίο
Τραγωδία σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο όταν το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας 58 ετών εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα κατέληξε.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν εμπλέκεται στο τροχαίο.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν εμπλέκεται στο τροχαίο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας
Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές
Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν
«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας
Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές
Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα