Η Ελλάδα αλλάζει: Τουρισμός, Πολιτισμός και ψηφιακό άλμα, στο συνέδριο του Travel.gr και του Πρώτου ΘΕΜΑτος
Η Ελλάδα αλλάζει: Τουρισμός, Πολιτισμός και ψηφιακό άλμα, στο συνέδριο του Travel.gr και του Πρώτου ΘΕΜΑτος
Οι εξελίξεις στους μεγάλους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής, της διπλωματίας και της τεχνολογίας παρουσιάστηκαν στο μεγάλο συνέδριο Greece Talks, που διοργάνωσαν το Travel.gr και το «Πρώτο Θέμα», και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ελληνική κοινωνία, πολιτική κουλτούρα, νέα γενιά, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός και τουρισμός της χώρας στα χρόνια της Τεχνητής Νοημοσύνης και της εξελιγμένης τεχνολογίας. Την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο μέσα από διαφορετικές οπτικές αποτύπωσε το μεγάλο συνέδριο Greece Talks, που διοργάνωσαν το Travel.gr και το «Πρώτο Θέμα», και πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».
Στα χαρακτηριστικά της πολιτικής σήμερα αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη Μπέζο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας ως «την πιο σημαντική αρετή που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος και μία χώρα». Ο διαχωρισμός τεχνοκρατών και πολιτικών, ανέφερε ο πρωθυπουργός, είναι ψεύτικος, δηλώνοντας ουσιαστικά ο ίδιος και πολιτικός και τεχνοκράτης, ενώ για την πολιτική λογοδοσία είπε χαρακτηριστικά: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό».
Στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο και τη σχέση με τη νέα γενιά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μπέζος: «Εχουμε την ψευδαίσθηση, και το λέω πάντα στα νεότερα παιδιά, ότι επικοινωνούμε με το Διαδίκτυο. Δεν επικοινωνούν έτσι οι άνθρωποι, απλώς συνεννοούνται. Η επικοινωνία είναι κάτι πιο βαθύ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προϊόν ανθρώπινο, ο άνθρωπος θα υπερέχει πάντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν εμπεριέχει τη συναισθηματική νοημοσύνη».
Η κυρία Γκιλφόιλ αναφέρθηκε σε τομείς όπως τα ναυπηγεία, τα συστήματα ανεφοδιασμού, οι κρίσιμες υποδομές και οι κοινές αξίες, τοποθετώντας στο επίκεντρο τη βάση της στρατηγικής συνεργασίας: «Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται στην ενέργεια και το εμπόριο. Επεκτείνεται στην επιβολή του νόμου, στην άμυνα, στην εκπαίδευση και στις σχέσεις μεταξύ των λαών, δεσμοί που κάνουν αυτή τη συμμαχία ακλόνητη».
Οπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, το φθινόπωρο του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ανάταξη της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ την ίδια περίοδο -στο πλαίσιο του νέου σχήματος συνεργασίας με την ιταλική πλευρά, για το οποίο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη- θα ξεκινήσει η παραλαβή νέων ή αναβαθμισμένων συρμών, ικανών να κινούνται με υψηλότερες ταχύτητες. Για τον αγροτικό τομέα, ανέφερε ότι ετοιμάζεται να εισέλθει σε νέα, πιο θετική περίοδο, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που δρομολογούνται στον τρόπο καταμέτρησης των αιγοπροβάτων. «Πλέον τα αιγοπρόβατα θα μετρώνται, θα καταμετρώνται με τσιπάκια, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να δοθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη (νέος δικαστικός χάρτης, Κώδικες), που, όπως είπε, είναι παραπάνω από θετικά. Ο στόχος μείωσης του χρόνου τελεσιδικίας από τις 1.500 ημέρες που απαιτούνται σήμερα στις 650 έως το 2027 φαίνεται ότι θα επιτευχθεί. Παράλληλα, προγραμματίζονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση «ιστοριών καθημερινής τρέλας» στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Μέσω της πλατφόρμας «Μίτος» ολοκληρώνεται η χαρτογράφηση των διαδικασιών: έχουν ήδη καταγραφεί 4.050, υπολείπονται περίπου 1.000, και έχουν προτεραιοποιηθεί 400, ώστε να απλουστευθούν ή να καταργηθούν σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρόπουλος, παίρνοντας τον λόγο, σημείωσε ότι «η παραγωγικότητα είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει λάβει την προσοχή που του αξίζει. Οι Ελληνες πράγματι δουλεύουν πολλές ώρες, «περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους», όμως το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι παράγεται. «Η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% της παραγωγικότητας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα «είναι η ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης», ενώ για την καινοτομία τόνισε ότι δεν αφορά μόνο τον βιομηχανικό κλάδο: «Καινοτομία μπορεί να κάνει και ο τουρισμός. Καινοτομία πρέπει να κάνουμε όλοι». Ο κ. Τσιτσιράγκος ανέφερε ότι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν υποστηρίξει όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, ΣΔΙΤ, «και η Alpha Bank έχει στηρίξει έργα 3,5 δισ. ευρώ, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, την αναχρηματοδότηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κ.ά., όμως στηρίζουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και να υποστηρίξουμε». Ο ίδιος επεσήμανε ότι χρειάζεται «να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η Δικαιοσύνη ή η φορολογία και να δουλέψουμε περισσότερο στο οικοσύστημα κράτους - τραπεζών και επενδυτών για να επιτύχουμε μεγαλύτερα οφέλη για την κοινωνία».
Στη συζήτηση για τον ρόλο της καινοτομίας στη σημερινή οικονομία, ο Νίκος Δρανδάκης πρόσθεσε την οπτική του ανθρώπου που βίωσε στην πράξη τι σημαίνει να δημιουργείς ένα προϊόν τεχνολογίας που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. «Το Δημόσιο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα βαρύ και αργό, σε όλες τις χώρες έχει αυτό το δύσκολο χαρακτηριστικό. Στη χώρα μας έχουν γίνει μέχρι τώρα πράγματι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις -ειδικά το gov.gr που είναι ένα γιγάντιο έργο-, όμως χρειαζόμαστε πολλές νέες μεταρρυθμίσεις. Με βάση τη δική μου εμπειρία, το κανονιστικό πλαίσιο, κυρίως οι ρυθμίσεις των επιμέρους αγορών είναι αυτές που στραγγαλίζουν κάθε προσπάθεια νέου επιχειρηματία ο οποίος, με αφορμή την τεχνολογία, προσπαθεί να κάνει μία καινοτόμα υπηρεσία. Γιατί η καινοτομία είναι κάτι που το λέμε ως κάτι όμορφο και μας αρέσει. Στην πράξη, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και πολλές φορές ξεβολεύει εδραιωμένα συμφέροντα».
«Η Αττική έγινε η πρώτη περιφέρεια που δημιούργησε ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης και προώθησης (DMMO) για τον σχεδιασμό και την προβολή της τουριστικής της ταυτότητας», είπε ο κ. Χαρδαλιάς, αναφέροντας επιπλέον ότι το μεγάλο στοίχημα για την Περιφέρεια Αττικής είναι το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Ορμο «Αέναον - Το Ανοικτό Πάρκο της Μεσογείου». «Σε ένα μητροπολιτικό κέντρο όπως η Αττική, μιλάμε για τον δημόσιο χώρο. Ξέρουμε όλοι πως αυτή η Αττική έχει χτιστεί με έναν τρόπο που απέχει πολύ από το περιβάλλον που θα θέλαμε για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Τι πρέπει να κάνουμε; Να δημιουργήσουμε τοπόσημα ενταγμένα σε μια συνολική στρατηγική προορισμών. Εκεί εντάσσεται και το Aenaon», ανέφερε. Οπως εξήγησε, το 75% της έκτασης θα είναι πράσινο: πάνω από 4.000 δέντρα, 210.000 φυτά, πράσινες διαδρομές, ζώνες αναψυχής, ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικά πεδία και χώροι υπαίθριας άσκησης για καθημερινή χρήση. Στόχος είναι τα περίπου 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο να βρίσκουν έναν χώρο όπου συναντιούνται άνθρωποι και οικογένειες από όλη την Αττική. «Για εμάς το Aenaon είναι στοίχημα, αλλά και η επιστροφή της Αττικής στη θάλασσα μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες, καθώς και η επιστροφή των πολιτών στον δημόσιο χώρο», επισήμανε. «Το μότο μας πλέον είναι ότι η Αττική είναι ένας προορισμός 20 λεπτών, όπου κι αν βρίσκεσαι, σε όποιο σημείο του έτους, κάτι μοναδικό είναι δίπλα σου».
Ο ομότιμος καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας Χάρης Κοκκώσης υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στον κόσμο και στην κοινωνία καθιστούν αναγκαίο έναν οργανωμένο τρόπο δράσης, με έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό τον οποίο η χώρα προσπαθεί να ολοκληρώσει εδώ και χρόνια. «Η χώρα μας έχει μια μεγάλη γεωμορφολογική ποικιλία. Εχει νησιά, βουνά, εκτεταμένες ακτές. Εχει και έναν πλούτο πολιτισμικό και φυσικό που διαφοροποιείται. Δεν έχουμε τα ίδια οικοσυστήματα. Αλλού βρέχει περισσότερο, αλλού λιγότερο. Εχουμε νησιά με πιο ξηρό κλίμα, πόλεις δίπλα σε ορεινές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται κάποιο σχέδιο, χρειάζεται κάποια παρέμβαση για να πάμε με έναν οργανωμένο τρόπο και να αντιμετωπίσουμε το πώς λειτουργούμε».
Η Ρία Βογιατζή σημείωσε, από την πλευρά της, ότι η αρχιτεκτονική, όταν συνδέεται με τον τουρισμό, οφείλει να υπηρετεί τον τόπο και την ταυτότητά του. «Αυτό που λέμε αρχιτεκτονική για τον χώρο του τουρισμού, και όπως το βλέπω εγώ, από τα μάτια του αρχιτέκτονα που δουλεύει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, είναι ότι ο σεβασμός προς την τοπική αρχιτεκτονική αποτελεί παγκόσμια τάση. Δεν είναι ελληνική τάση. Αυτό που μας ζητείται συνήθως είναι συγκεκριμένο».
Ο dr Alessandro Inversini, καθηγητής στο EHL Hospitality Business School, που ιδρύθηκε το 1893 ως η πρώτη παγκόσμια σχολή φιλοξενίας, αναφέρθηκε στην ανθρωποκεντρικότητα στη φιλοξενία: «Oλα τα μαθήματά μας βασίζονται στην έννοια της ανθρωποκεντρικότητας. Εκπαιδεύουμε τον ηγέτη της φιλοξενίας του μέλλοντος ή προσπαθούμε να το κάνουμε, γιατί δεν πηγαίνουν όλοι οι μαθητές μας στη φιλοξενία και μόνο το 40% των μαθητών μας πηγαίνει να εργαστεί σε ξενοδοχεία. Στην πραγματικότητα, το 60% πηγαίνει σε τομείς όπου η φιλοξενία και η ανθρώπινη συνάντηση είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης».
Τη ματιά των ξενοδόχων παρουσίασαν οι Πάνος Παλαιολόγος, ιδρυτής και CEO HotelBrain Group, Ηλίας Κοκοτός, επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στα Elounda Collection Hotels & Resorts, και Μάρκος Χαϊδεμένος, managing director στα Canaves Collection, τονίζοντας άπαντες και το θέμα των υποδομών. «Οι άνθρωποι του τουρισμού γενικότερα -και όχι μόνο οι ξενοδόχοι- είναι θεματοφύλακες του προορισμού που όχι μόνο φυλάσσουν τον προορισμό, αλλά τον προστατεύουν κιόλας», ανέφερε ο κ. Παλαιολόγος. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης.
Ο κ. Κοκοτός, με την εμπειρία ενός πολύ σημαντικού προορισμού όπως η Ελούντα στην Κρήτη, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα των υποδομών: «το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι μία πονεμένη ιστορία», ανέφερε, πηγαίνοντας πίσω στη δεκαετία του ’90, «όταν λαμβάναμε επιστολές από πελάτες που έλεγαν πόσο ωραία πέρασαν, αλλά δεν θα ξαναέρθουν λόγω της τριτοκοσμικής εικόνας του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Οι υποδομές όμως δεν περιορίζονται σε μεγάλα έργα. Βεβαίως και χρειάζεται ένα σύγχρονο αεροδρόμιο και ένας ασφαλής βόρειος οδικός άξονας. Αλλά υποδομή είναι και τα μικρά, πρακτικά πράγματα».
Ακριβώς στο κομμάτι των υποδομών αλλά και της έννοιας του «υπερτουρισμού» για τη Σαντορίνη αναφέρθηκε και ο κ. Χαϊδεμένος: «Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται άλλη δόμηση. Χρειάζεται βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. Υποδομές είναι ολόκληρο το νησί. Και έχει το κεντρικό του λιμάνι στην Καλντέρα. Είδαμε τι έγινε τον Φεβρουάριο με τους σεισμούς. Ακόμα συζητάμε για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει το λιμάνι. Eχει ανακοινωθεί πέντε φορές και ακόμη το συζητάμε. Υποδομές και διαχείριση επισκεπτών είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα».
Στα χαρακτηριστικά της πολιτικής σήμερα αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη Μπέζο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας ως «την πιο σημαντική αρετή που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος και μία χώρα». Ο διαχωρισμός τεχνοκρατών και πολιτικών, ανέφερε ο πρωθυπουργός, είναι ψεύτικος, δηλώνοντας ουσιαστικά ο ίδιος και πολιτικός και τεχνοκράτης, ενώ για την πολιτική λογοδοσία είπε χαρακτηριστικά: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό».
Στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο και τη σχέση με τη νέα γενιά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μπέζος: «Εχουμε την ψευδαίσθηση, και το λέω πάντα στα νεότερα παιδιά, ότι επικοινωνούμε με το Διαδίκτυο. Δεν επικοινωνούν έτσι οι άνθρωποι, απλώς συνεννοούνται. Η επικοινωνία είναι κάτι πιο βαθύ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προϊόν ανθρώπινο, ο άνθρωπος θα υπερέχει πάντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν εμπεριέχει τη συναισθηματική νοημοσύνη».
Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑΣτη συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, στους κοινούς στρατηγικούς στόχους και στις προοπτικές που ανοίγονται για το επόμενο διάστημα, αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προαναγγέλλοντας και την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ στη χώρα μας. Για την πρόοδο των ελληνοαμερικανικών συμφωνιών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εχουμε αποτελέσματα. Δεν είναι συμβολικές συμφωνίες. Εστιάζουμε στα θέματα που είναι σημαντικά ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει κυριαρχία στην ενέργεια και να υπάρξουν διμερείς σχέσεις. Οπότε θα έλεγα “δέστε τις ζώνες σας γιατί τώρα... απογειωνόμαστε”. Μια ισχυρή σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν είναι μόνο καλή για τις δύο χώρες, είναι καλή για τον κόσμο. Στόχος μου ως πρέσβεως είναι να πάω αυτή τη σχέση σε νέα ύψη. Δεν είμαστε εδώ για συμβολικές χειρονομίες, είμαστε εδώ για να κάνουμε πράγματα».
Η κυρία Γκιλφόιλ αναφέρθηκε σε τομείς όπως τα ναυπηγεία, τα συστήματα ανεφοδιασμού, οι κρίσιμες υποδομές και οι κοινές αξίες, τοποθετώντας στο επίκεντρο τη βάση της στρατηγικής συνεργασίας: «Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται στην ενέργεια και το εμπόριο. Επεκτείνεται στην επιβολή του νόμου, στην άμυνα, στην εκπαίδευση και στις σχέσεις μεταξύ των λαών, δεσμοί που κάνουν αυτή τη συμμαχία ακλόνητη».
Κοινωνία και επιχειρείνΤο μείζον ζήτημα της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα για τους πολίτες πρωτίστως αλλά και το επιχειρείν, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση που είχαν οι Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος και ο επιχειρηματίας Νίκος Δρανδάκης (TaxiBeat/Sync) στο πλαίσιο του συνεδρίου.
Οπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, το φθινόπωρο του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ανάταξη της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ την ίδια περίοδο -στο πλαίσιο του νέου σχήματος συνεργασίας με την ιταλική πλευρά, για το οποίο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη- θα ξεκινήσει η παραλαβή νέων ή αναβαθμισμένων συρμών, ικανών να κινούνται με υψηλότερες ταχύτητες. Για τον αγροτικό τομέα, ανέφερε ότι ετοιμάζεται να εισέλθει σε νέα, πιο θετική περίοδο, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που δρομολογούνται στον τρόπο καταμέτρησης των αιγοπροβάτων. «Πλέον τα αιγοπρόβατα θα μετρώνται, θα καταμετρώνται με τσιπάκια, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να δοθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη (νέος δικαστικός χάρτης, Κώδικες), που, όπως είπε, είναι παραπάνω από θετικά. Ο στόχος μείωσης του χρόνου τελεσιδικίας από τις 1.500 ημέρες που απαιτούνται σήμερα στις 650 έως το 2027 φαίνεται ότι θα επιτευχθεί. Παράλληλα, προγραμματίζονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση «ιστοριών καθημερινής τρέλας» στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Μέσω της πλατφόρμας «Μίτος» ολοκληρώνεται η χαρτογράφηση των διαδικασιών: έχουν ήδη καταγραφεί 4.050, υπολείπονται περίπου 1.000, και έχουν προτεραιοποιηθεί 400, ώστε να απλουστευθούν ή να καταργηθούν σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρόπουλος, παίρνοντας τον λόγο, σημείωσε ότι «η παραγωγικότητα είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει λάβει την προσοχή που του αξίζει. Οι Ελληνες πράγματι δουλεύουν πολλές ώρες, «περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους», όμως το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι παράγεται. «Η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% της παραγωγικότητας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα «είναι η ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης», ενώ για την καινοτομία τόνισε ότι δεν αφορά μόνο τον βιομηχανικό κλάδο: «Καινοτομία μπορεί να κάνει και ο τουρισμός. Καινοτομία πρέπει να κάνουμε όλοι». Ο κ. Τσιτσιράγκος ανέφερε ότι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν υποστηρίξει όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, ΣΔΙΤ, «και η Alpha Bank έχει στηρίξει έργα 3,5 δισ. ευρώ, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, την αναχρηματοδότηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κ.ά., όμως στηρίζουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και να υποστηρίξουμε». Ο ίδιος επεσήμανε ότι χρειάζεται «να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η Δικαιοσύνη ή η φορολογία και να δουλέψουμε περισσότερο στο οικοσύστημα κράτους - τραπεζών και επενδυτών για να επιτύχουμε μεγαλύτερα οφέλη για την κοινωνία».
Στη συζήτηση για τον ρόλο της καινοτομίας στη σημερινή οικονομία, ο Νίκος Δρανδάκης πρόσθεσε την οπτική του ανθρώπου που βίωσε στην πράξη τι σημαίνει να δημιουργείς ένα προϊόν τεχνολογίας που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. «Το Δημόσιο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα βαρύ και αργό, σε όλες τις χώρες έχει αυτό το δύσκολο χαρακτηριστικό. Στη χώρα μας έχουν γίνει μέχρι τώρα πράγματι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις -ειδικά το gov.gr που είναι ένα γιγάντιο έργο-, όμως χρειαζόμαστε πολλές νέες μεταρρυθμίσεις. Με βάση τη δική μου εμπειρία, το κανονιστικό πλαίσιο, κυρίως οι ρυθμίσεις των επιμέρους αγορών είναι αυτές που στραγγαλίζουν κάθε προσπάθεια νέου επιχειρηματία ο οποίος, με αφορμή την τεχνολογία, προσπαθεί να κάνει μία καινοτόμα υπηρεσία. Γιατί η καινοτομία είναι κάτι που το λέμε ως κάτι όμορφο και μας αρέσει. Στην πράξη, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και πολλές φορές ξεβολεύει εδραιωμένα συμφέροντα».
To περιβάλλον και οι επόμενες γενιές«Η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας είναι μία από τις αρτηρίες, έτσι ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει την κεντρική φλέβα, θα έλεγα, ανάπτυξης», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη συζήτηση με τους κυρίους Νίκο Χαρδαλιά, περιφερειάρχη Αττικής, Χάρη Κοκκώση, ομότιμο καθηγητή Πολεοδομίας - Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ρία Βογιατζή, ιδρύτρια και CEO των Elastic Architects. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η κυβέρνηση θέτει φιλόδοξους στόχους, αλλά με αίσθηση αποτύπωσης των πραγματικών συνεπειών. «Η κατεύθυνση προφανώς είναι προς μια πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Μετάβαση όμως. Οχι με όρους αυτοσκοπού, δηλαδή θέτουμε στόχους φιλόδοξους, αλλά συγχρόνως με μία αίσθηση αποτύπωσης των πραγματικών συνεπειών. Θυμίζω ότι η χώρα μας είχε το 2005 πάνω από το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται από τον ρυπογόνο λιγνίτη. Το 2025 κάτω από το 9% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από λιγνίτη και το 2026 θα το πάμε κοντά στο μηδέν. Συγχρόνως, σε αυτά τα 20 χρόνια η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές είναι πλέον πάνω από το 50%». Το πιο σημαντικό από όλα είναι, πρόσθεσε, να μπορέσει η κοινωνία να συνεχίσει να στηρίζει το μεγάλο εγχείρημα στην Ευρώπη, τη μεγάλη προσπάθεια για την πράσινη βιώσιμη μετάβαση. Αναφερόμενος στο έργο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, είπε ότι εντάσσεται σε ευρύτερο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό.
«Η Αττική έγινε η πρώτη περιφέρεια που δημιούργησε ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης και προώθησης (DMMO) για τον σχεδιασμό και την προβολή της τουριστικής της ταυτότητας», είπε ο κ. Χαρδαλιάς, αναφέροντας επιπλέον ότι το μεγάλο στοίχημα για την Περιφέρεια Αττικής είναι το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Ορμο «Αέναον - Το Ανοικτό Πάρκο της Μεσογείου». «Σε ένα μητροπολιτικό κέντρο όπως η Αττική, μιλάμε για τον δημόσιο χώρο. Ξέρουμε όλοι πως αυτή η Αττική έχει χτιστεί με έναν τρόπο που απέχει πολύ από το περιβάλλον που θα θέλαμε για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Τι πρέπει να κάνουμε; Να δημιουργήσουμε τοπόσημα ενταγμένα σε μια συνολική στρατηγική προορισμών. Εκεί εντάσσεται και το Aenaon», ανέφερε. Οπως εξήγησε, το 75% της έκτασης θα είναι πράσινο: πάνω από 4.000 δέντρα, 210.000 φυτά, πράσινες διαδρομές, ζώνες αναψυχής, ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικά πεδία και χώροι υπαίθριας άσκησης για καθημερινή χρήση. Στόχος είναι τα περίπου 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο να βρίσκουν έναν χώρο όπου συναντιούνται άνθρωποι και οικογένειες από όλη την Αττική. «Για εμάς το Aenaon είναι στοίχημα, αλλά και η επιστροφή της Αττικής στη θάλασσα μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες, καθώς και η επιστροφή των πολιτών στον δημόσιο χώρο», επισήμανε. «Το μότο μας πλέον είναι ότι η Αττική είναι ένας προορισμός 20 λεπτών, όπου κι αν βρίσκεσαι, σε όποιο σημείο του έτους, κάτι μοναδικό είναι δίπλα σου».
Ο ομότιμος καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας Χάρης Κοκκώσης υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στον κόσμο και στην κοινωνία καθιστούν αναγκαίο έναν οργανωμένο τρόπο δράσης, με έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό τον οποίο η χώρα προσπαθεί να ολοκληρώσει εδώ και χρόνια. «Η χώρα μας έχει μια μεγάλη γεωμορφολογική ποικιλία. Εχει νησιά, βουνά, εκτεταμένες ακτές. Εχει και έναν πλούτο πολιτισμικό και φυσικό που διαφοροποιείται. Δεν έχουμε τα ίδια οικοσυστήματα. Αλλού βρέχει περισσότερο, αλλού λιγότερο. Εχουμε νησιά με πιο ξηρό κλίμα, πόλεις δίπλα σε ορεινές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται κάποιο σχέδιο, χρειάζεται κάποια παρέμβαση για να πάμε με έναν οργανωμένο τρόπο και να αντιμετωπίσουμε το πώς λειτουργούμε».
Η Ρία Βογιατζή σημείωσε, από την πλευρά της, ότι η αρχιτεκτονική, όταν συνδέεται με τον τουρισμό, οφείλει να υπηρετεί τον τόπο και την ταυτότητά του. «Αυτό που λέμε αρχιτεκτονική για τον χώρο του τουρισμού, και όπως το βλέπω εγώ, από τα μάτια του αρχιτέκτονα που δουλεύει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, είναι ότι ο σεβασμός προς την τοπική αρχιτεκτονική αποτελεί παγκόσμια τάση. Δεν είναι ελληνική τάση. Αυτό που μας ζητείται συνήθως είναι συγκεκριμένο».
Design, τοπική ταυτότητα, θάλασσα, σύγχρονο μουσείοΣτο πάνελ που ήταν αφιερωμένο στη σύνδεση του design με την τοπική ταυτότητα, η Κάλια Κωνσταντινίδου, Group Executive Officer του Empiria Group, με παρουσία σε κορυφαίους προορισμούς της χώρας, και ο Stijn Oyen, Managing Director των Design Hotels, μια συλλογή 300 και πλέον ανεξάρτητων ξενοδοχείων που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, ανέδειξαν πώς ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά μια εμπειρία φιλοξενίας που συνδέεται ουσιαστικά με τον τόπο και την κουλτούρα του. Η Jette Cathrin Hopp, διευθύντρια Ανάπτυξης και Νέων Εργων του διεθνούς αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού γραφείου Snøhetta σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, επισήμανε ότι «η αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον μπορούν να συμβάλουν στο καλύτερο των κοινωνιών, στο πώς ζούμε μαζί και στο δομημένο περιβάλλον, κάτι που είναι για όλους μας ξεκάθαρο». Η συνιδρύτρια του οργανισμού Oceans 2050 / National Geographic Explorer Αλεξάνδρα Κουστό αναφέρθηκε στη σύνδεση της Ελλάδας με τη θάλασσα που έχει ορίσει τον πολιτισμό και τη φιλοσοφία της χώρας, ενώ στο μέλλον των μουσείων αναφέρθηκε ο Massimo Osanna, γενικός διευθυντής Μουσείων του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού, που χαρακτήρισε την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του μιλώντας μάλιστα στα ελληνικά.
Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΚατά τη διάρκεια της παρουσίασής της, η Ιωάννα Δρέττα, πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, CEO της Reds του Ομίλου Ellaktor και πρόεδρος της Marketing Greece, έθεσε στο επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός μπορεί να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της χώρας διεθνώς, ενώ παρουσίασε και σχέδια από το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, «την κιβωτό του ελληνικού πολιτισμού», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο πολιτισμός, παρά τον πλούτο και τη δυναμική του, δεν μεταφράζεται ακόμη επαρκώς στο τουριστικό προϊόν, ενώ το «ήλιος και θάλασσα» παραμένουν από τα ισχυρότερα στοιχεία του brand της Ελλάδας. Για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, που θα είναι ένας κόμβος για τον πολιτισμό αλλά και την κοινωνία, όπως ανέφερε, πρόκειται για μία εκ βάθρων ανακαίνιση του υφιστάμενου και μία πολύ μεγάλη επέκταση.
Το μέλλον των ταξιδιώνΣτις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών αναφέρθηκε η Jenny Southan, ιδρύτρια και CEO της Globetrender, του κορυφαίου οργανισμού πρόβλεψης ταξιδιωτικών τάσεων παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, η ευεξία και συναισθηματική ηρεμία, η καινοτομία, η εξ αποστάσεως εργασία όπου η φιλοξενία μεταβαίνει από προσωρινή διαμονή σε νέες μορφές διαβίωσης κ.ά.
Ο dr Alessandro Inversini, καθηγητής στο EHL Hospitality Business School, που ιδρύθηκε το 1893 ως η πρώτη παγκόσμια σχολή φιλοξενίας, αναφέρθηκε στην ανθρωποκεντρικότητα στη φιλοξενία: «Oλα τα μαθήματά μας βασίζονται στην έννοια της ανθρωποκεντρικότητας. Εκπαιδεύουμε τον ηγέτη της φιλοξενίας του μέλλοντος ή προσπαθούμε να το κάνουμε, γιατί δεν πηγαίνουν όλοι οι μαθητές μας στη φιλοξενία και μόνο το 40% των μαθητών μας πηγαίνει να εργαστεί σε ξενοδοχεία. Στην πραγματικότητα, το 60% πηγαίνει σε τομείς όπου η φιλοξενία και η ανθρώπινη συνάντηση είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης».
Τη ματιά των ξενοδόχων παρουσίασαν οι Πάνος Παλαιολόγος, ιδρυτής και CEO HotelBrain Group, Ηλίας Κοκοτός, επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στα Elounda Collection Hotels & Resorts, και Μάρκος Χαϊδεμένος, managing director στα Canaves Collection, τονίζοντας άπαντες και το θέμα των υποδομών. «Οι άνθρωποι του τουρισμού γενικότερα -και όχι μόνο οι ξενοδόχοι- είναι θεματοφύλακες του προορισμού που όχι μόνο φυλάσσουν τον προορισμό, αλλά τον προστατεύουν κιόλας», ανέφερε ο κ. Παλαιολόγος. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης.
Ο κ. Κοκοτός, με την εμπειρία ενός πολύ σημαντικού προορισμού όπως η Ελούντα στην Κρήτη, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα των υποδομών: «το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι μία πονεμένη ιστορία», ανέφερε, πηγαίνοντας πίσω στη δεκαετία του ’90, «όταν λαμβάναμε επιστολές από πελάτες που έλεγαν πόσο ωραία πέρασαν, αλλά δεν θα ξαναέρθουν λόγω της τριτοκοσμικής εικόνας του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Οι υποδομές όμως δεν περιορίζονται σε μεγάλα έργα. Βεβαίως και χρειάζεται ένα σύγχρονο αεροδρόμιο και ένας ασφαλής βόρειος οδικός άξονας. Αλλά υποδομή είναι και τα μικρά, πρακτικά πράγματα».
Ακριβώς στο κομμάτι των υποδομών αλλά και της έννοιας του «υπερτουρισμού» για τη Σαντορίνη αναφέρθηκε και ο κ. Χαϊδεμένος: «Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται άλλη δόμηση. Χρειάζεται βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. Υποδομές είναι ολόκληρο το νησί. Και έχει το κεντρικό του λιμάνι στην Καλντέρα. Είδαμε τι έγινε τον Φεβρουάριο με τους σεισμούς. Ακόμα συζητάμε για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει το λιμάνι. Eχει ανακοινωθεί πέντε φορές και ακόμη το συζητάμε. Υποδομές και διαχείριση επισκεπτών είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα».
Τέχνη και ταυτότηταΓια την τέχνη στο επίκεντρο της διεθνούς ταυτότητας της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία αντανακλά την ψυχή του τόπου μίλησε ο Κώστας Βαρώτσος, καλλιτέχνης - αρχιτέκτονας. «Οταν ένα έργο καταφέρει πραγματικά να εκφράσει μία κοινωνία γίνεται αυτόματα και διεθνές γιατί είναι η φωνή αυτής της κοινωνίας στον πλανήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας και την άποψη για τον τουρισμό «ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ο τουρισμός είναι να γίνει μέρος ενός τόπου». Το συνέδριο Greece Talks πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των εταιρειών Aegean, AKTOR Ομιλος Εταιρειών, Alpha Bank, Attica Group, HELLENiQ ENERGY, ΔEH, Περιφέρεια Αττικής, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΕ, Ομιλος Regency Entertainment, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Goldair.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα