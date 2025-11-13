Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Εξαφανίστηκε 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα
Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο
Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα στις 7 Νοεμβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13 Νοεμβρίου, για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Σούκρι Χουσσεΐν έχει ύψος 1.63 μ, κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φόρεμα, σκουρόχρωμο χιτζάμπ και χακί μπουφάν.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
