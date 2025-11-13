Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Τραγικό τέλος για 75χρονο αγνοούμενο στο Πήλιο - Βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Το αυτοκίνητο βρέθηκε λίγο έξω από το χωριό Δράκεια - Ο 75χρονος είχε φύγει το μεσημέρι της Τετάρτης από το σπίτι του προκειμένου να πάει στα κτήματά του
Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για έναν 75χρονο άνδρα από τη Δράκεια Πηλίου, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Τετάρτης.
Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό.
Ο 75χρονος είχε φύγει από το σπίτι του γύρω στις 13:30, με το αυτοκίνητό του, προκειμένου να μεταβεί στα κτήματά του για εργασίες. Από εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής.
Οι συγγενείς του ανησύχησαν όταν δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις και, το απόγευμα, ο γιος του απηύθυνε έκκληση για βοήθεια.
Στις 19:00, στη Λέσχη Εθελοντών Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή έξι εθελοντών και δύο οχημάτων, μαζί με αστυνομία και κατοίκους της περιοχής.
Οι εθελοντές ερεύνησαν όλα τα χωράφια της οικογένειας, καθώς και τους γύρω χωματόδρομους, χωρίς αποτέλεσμα για πολλές ώρες. «Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Δυστυχώς, η ελπίδα για ένα αίσιο τέλος έσβησε αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 75χρονου σε χαράδρα, σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα και ιδιαίτερα επικίνδυνη στροφή. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό.
Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ στο χωριό επικρατεί βαρύ πένθος για τον χαμό του 75χρονου.
