Τραγικό τέλος για 75χρονο αγνοούμενο στο Πήλιο - Βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Το αυτοκίνητο βρέθηκε λίγο έξω από το χωριό Δράκεια - Ο 75χρονος είχε φύγει το μεσημέρι της Τετάρτης από το σπίτι του προκειμένου να πάει στα κτήματά του