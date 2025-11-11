Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ του John Connoly «Οι ψιθυριστές»

«Το κορίτσι το βρήκε ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι, εγκαταλελειμμένο και μόνο στον μακρύ κεντρικό διάδρομο. Ήταν σχεδόν τελείως θαμμένο ανάμεσα σε σπασμένα τζάμια και θραύσματα κεραμικών, κάτω από πεταμένα ρούχα και έπιπλα και παλιές εφημερίδες που είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό συσκευασίας. Δε φαινόταν πια σχεδόν καθόλου μέσα στη σκόνη και στο σκοτάδι, όμως ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι είχε περάσει δεκαετίες αναζητώντας κορίτσια όπως αυτό, και το εντόπισε εκεί που άλλοι ίσως απλά θα το είχαν προσπεράσει. Μόνο το κεφάλι του φαινόταν, με τα γαλανά του μάτια ανοιχτά, τα χείλη του βαμμένα σ' ένα ξεθωριασμένο κόκκινο. Ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι γονάτισε πλάι του και έδιωξε με την παλάμη του μερικά συντρίμμια από πάνω του. Έξω, μπορούσε να ακούσει φωνές και το μουγκρητό των τανκς που άλλαζαν θέση. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του ούτε να ηρεμήσει τις τύψεις του. Την είχε εγκατα λείψει, και εκείνοι την είχαν βεβηλώσει. Και τώρα έκλαιγε, όχι από τη σκόνη και τη βρόμα, αλλά από οργή και οδύνη, σαν να είχε χάσει κάποιον αγαπημένο συγγενή. Δεν έπαψε ούτε κι όταν πόδια μέσα σε αρβύλες τον πλησίασαν και ένας στρατιώτης έριξε το φως ενός φακού στο πρόσωπό του. Υπήρχαν κι άλλοι πίσω του, με τα όπλα τους προτεταμένα. Αναστέναξε και σήκωσε τα μάτια του. 'Είμαι ο δόκτωρ Μουφίντ Αλ-Νταΐνι', είπε σκουπίζοντας τα μάτια του, και είμαι ο βοηθός εφόρου ρωμαϊκών αρχαιοτήτων σε αυτό το μουσείο. Ύστερα το ξανασκέφτηκε, 'ή, μάλλον, ήμουν ο βοηθός εφόρου ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, γιατί τώρα δεν υπάρχει πια μουσείο. Τώρα υπάρχουν μόνο συντρίμμια. Εσείς το αφήσατε να συμβεί αυτό. Απλώς στεκόσασταν και κοιτούσατε».Η ιστορία που αφηγείται ο John Connolly στους «Ψιθυριστές», ένα από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή έργα του, ξεκινά από ένα πεδίο μάχης στη Βαγδάτη, εκτυλίσσεται όμως στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην αλλόκοτη μοίρα όσων βγαίνουν ζωντανοί από την κόλαση του πυρός. Ζωντανοί, μεν, αλλά όχι για πολύ -ιδιαίτερα όσοι περνούν στην παρανομία.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα μυστηρίου «Οι ψιθυριστές» του John Connolly είναι στο ΘΕΜΑ.