Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μητέρες που έχασαν από την προσοχή τους τα παιδιά τους και τα βρήκαν αστυνομικοί
Τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και πολίτες σε Τούμπα και Αμπελόκηπους – Δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Στράτος Λούβαρης
Με χειροπέδες κατέληξαν δύο μητέρες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχασαν από την προσοχή τους τα ανήλικα παιδιά τους και τα εντόπισαν αστυνομικοί.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας. Μια 27χρονη κατηγορείται ότι δεν πρόσεχε την τριών ετών κόρη της, η οποία εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς στις 16:45, στη στάση «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη περίπτωση, που σημειώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ένα τριών ετών αγόρι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους. Το παιδί εντοπίστηκε τελικά ασυνόδευτο σε υπαίθριο χώρο της ίδιας περιοχής από διερχόμενη πολίτη και ενημερώθηκε η αστυνομία.

Οι δύο μητέρες συνελήφθησαν και βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

