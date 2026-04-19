Χολαργός: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία, οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
ΕΛΛΑΔΑ
Παιδική Πορνογραφία Χολαργός Σεξουαλική κακοποίηση Αστυνομία

Χολαργός: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία, οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους

Κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών

Χολαργός: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία, οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
Στον Χολαργό συνελήφθη ύποπτος για παιδική πορνογραφία, ο οποίος οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο.

Ο 46χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στον Χολαργό από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από την επιτόπια έρευνα στην οικία του την περασμένη Πέμπτη παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

