Αυτοκίνητο έτρεχε με 192 χλμ/ώρα στη Μουδανιών Θεσσαλονίκης

Παραβίασε το όριο ταχύτητας των 70 χλμ/ώρα

Ιλιγγιώδη ταχύτητα ανέπτυξε με το αυτοκίνητό του 39χρονος Γεωργιανός στη Μουδανιών Θεσσαλονίκης. Ο άντρας εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης και συνελήφθη στις 1:30 τα ξημερώματα.



Η ανακοίνωση της Αστυνομίας Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα 192 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ/ώρα και να μην ρυθμίζει την ταχύτητα του ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.