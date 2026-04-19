Άγιος Δημήτριος: Νέα σύλληψη για τα πυρά έξω από ψητοπωλείο τον Ιανουάριο του 2026
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Δημήτριος Πυροβολισμοί Αστυνομία

Συνελήφθη 39χρονος σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για εμπλοκή σε επεισόδιο πυροβολισμών που έλαβε χώρα έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατόπιν πολύμηνων και συντονισμένων ενεργειών, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εντόπισαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026, τον κατηγορούμενο να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ακολούθως, πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίσθηκε ο ανωτέρω εντός της οικίας και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, σε βάρος του 39χρονου, πέραν του εντάλματος σύλληψης, εκκρεμούσε και εισαγγελική διάταξη, δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση αποφυλάκισής του και διατάχθηκε η έκτιση ποινής κάθειρξης, συνολικής διάρκειας -8- ετών, -3- μηνών και -6- ημερών για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

