Κλήσεις στα αυτοκίνητα του Δήμου Λαμίας που ήταν σε πλατεία για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό έκοψε η Τροχαία
Είχε προηγηθεί καταγγελία πολίτη - Δείτε φωτογραφίες

Πήγαν να στολίσουν την πλατεία Ελευθερίας για τα Χριστούγεννα και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το νόμο, οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαμίας.

Το συμβάν έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης μετά από καταγγελία πολίτη. Άνδρες της Τροχαίας έφτασαν στην πλατεία και αφού έγραψαν δίκυκλα στο πεζοδρόμιο, έκοψαν πρόστιμα σε δύο φορτηγάκια του δήμου, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Οι εργαζόμενοι επιχείρησαν να εξηγήσουν πως πραγματοποιούν εργασίες και χρειάζονταν τα οχήματα, ωστόσο οι κλήσεις κόπηκαν.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε τόσο η αρμόδιος αντιδήμαρχος όσο και ο ίδιος ο δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου.

Δείτε φωτογραφίες: 

