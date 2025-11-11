Στη ΜΕΘ ιδιώτης χειριστής drone που τραυματίστηκε στο πεδίο βολής Αετού
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης νοσηλεύεται άνδρας που τραυματίστηκε στο πεδίο βολής Αετού στην Αλεξανδρούπολη, όπου γίνονται οι προετοιμασίες για τη λήξη της άσκησης Αίσιος Οιωνός.
Ιδιώτες, εργαζόμενοι σε εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα drones στην άσκηση, βρίσκονται ήδη στην περιοχή και προετοιμάζονται για την τελική φάση. Σύμφωνα με το e-evros.gr, ένας ιδιώτης που βρισκόταν στο πεδίο βολής Αετού κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
Την Παρασκευή η τελική φάση του Αίσιου Οιωνού θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με συμμετοχή χερσαίων και εναέριων μέσων και βολές από άρματα μάχης, πυροβολικά, αεροσκάφη και ελικόπτερα.
