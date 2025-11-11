Δωρεάν εξετάσεις από τις Κινητές Μονάδες Υγείας - Δείτε τη λίστα με τις 900 περιοχές στη χώρα και τα βήματα για ραντεβού
Δωρεάν εξετάσεις από τις Κινητές Μονάδες Υγείας - Δείτε τη λίστα με τις 900 περιοχές στη χώρα και τα βήματα για ραντεβού

Ιατρικές εξετάσεις, εφαρμογές του προγράμματος Προσυμπτωματικού ελέγχου «Προλαμβάνω», εμβολιασμοί, προαγωγή υγείας και πρόληψη παρέχονται δωρεάν σε όλους

Δωρεάν εξετάσεις από τις Κινητές Μονάδες Υγείας - Δείτε τη λίστα με τις 900 περιοχές στη χώρα και τα βήματα για ραντεβού
Παναγιώτα Καρλατήρα
Ένα συνεκτικό δίχτυ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) απλώνουν το υπουργείο Υγείας με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε όλη τη χώρα μέσα στον Νοέμβριο, με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) να πάνε παντού και να καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών αλλά και όλοι οι ευάλωτοι πολίτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Ιατρικές εξετάσεις, εφαρμογές του προγράμματος Προσυμπτωματικού ελέγχου «Προλαμβάνω», εμβολιασμοί, προαγωγή υγείας και πρόληψη παρέχονται δωρεάν σε όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, από την Κρήτη ως τη Θράκη και από την Κέρκυρα ως τη Ρόδο, «φέρνοντας τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη» όπως είπε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίασή τους χθες στο υπουργείο Υγείας, παρουσία όλης της ηγεσίας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Παναγιώτα Καρλατήρα
