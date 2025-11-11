Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Στο Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα οι κτηνοτρόφοι - Πού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Μπλόκα με τρακτέρ στις αρχές Δεκεμβρίου ετοιμάζουν οι αγρότες
Αντίστροφα φαίνεται ότι μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Κινητοποιήσεις που φέτος αναμένεται να ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα απ' ό,τι συνήθως. Μάλιστα οι διοργανωτές τους ετοιμάζονται να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο.
Τον «χορό» των κινητοποιήσεων ξεκινούν σήμερα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητώντας πειστικό σχέδιο για την εκρίζωση της ευλογιάς, αλλά και αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές και τα ζώα που έχασαν από την νόσο.
Όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ, λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης μελών αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών και επικείμενης πορείας, περί ώρα 11:00 θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου – Μάρνη – Αχαρνών – Λιοσίων – Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.
Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια του δήμου Κιλελέρ. Εκεί θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για την ημερομηνία που τα τρακτέρ θα βγουν στους δρόμους. Οι αγρότες λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουν τις πληρωμές να καθυστερούν, ενώ την ίδια ώρα προϊόντα σαν το σκληρό σιτάρι και το βαμβάκι φεύγουν σε εξευτελιστικές τιμές από το χωράφι. Μόλις 19 λεπτά το κιλό φεύγει το σιτάρι και μόλις 39 λεπτά το βαμβάκι, οδηγώντας σε απόγνωση τους αγρότες.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ιταλία με την πρωθυπουργό της Τζόρτζια Μελόνι να κάνει ήδη παρέμβαση στην ευρωπαϊκή επιτροπή για την προστασία της τιμής του ιταλικού σκληρού σίτου. Κάτι ανάλογο ζητούν και οι Έλληνες αγρότες από την κυβέρνηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν. «Ζητάμε ένα τέτοιο καθεστώς να εφαρμοστεί σε σιτάρι και βαμβάκι» λένε χαρακτηριστικά.
Στις 23 Νοέμβρη οι εκπρόσωποι των αγροτών θα κληθούν να αποφασίσουν που θα στηθούν μπλόκα στο εθνικό δίκτυο, πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Άλλωστε έχουν δηλώσει πως φέτος είναι αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στους δρόμους. Πληροφορίες από το μπλοκ των Θεσσαλών αγροτών αναφέρουν πως αν η συμμετοχή είναι μεγάλη θα επιχειρήσουν να στήσουν ένα μεγάλο μπλόκο στο εθνικό δίκτυο, με πιθανότερο σημείο τον κόμβο Νίκαιας. Με την ίδια λογική αναμένεται να κινηθούν και οι άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα. Θέλουν ισχυρά μπλόκα που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση.
🚨Λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης μελών αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών και επικείμενης πορείας, περί ώρα 11:00 θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου – Μάρνη – Αχαρνών – Λιοσίων – Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.🚜— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 11, 2025
Στον δρόμο για τις κινητοποιήσειςΤην ερχόμενη εβδομάδα τη σκυτάλη παίρνουν οι αγρότες καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανθεσσαλική σύσκεψη αγροτών στα Φάρσαλα, όπου θα συζητηθούν σίγουρα τα προβλήματα αλλά και θα ετοιμάσουν και την πρόταση τους για το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων τους.
Έρχονται πληρωμές σε χρονοδιάγραμμα κινητοποιήσεωνΑπό την άλλη στο αρμόδιο υπουργείο σχεδιάζονται πληρωμές που θα δημιουργήσουν ενδεχομένως ανασταλτικά προς την έξοδο των τρακτέρ στους δρόμους.
Στα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα το ίδιο διάστημα θα δοθούν 178 εκατομμύρια για το μέτρο 23 και άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου από τον Daniel. Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα θα δοθούν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ για καταστροφές το 2024.
