Στο Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα οι κτηνοτρόφοι - Πού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα το ίδιο διάστημα θα δοθούν 178 εκατομμύρια για το μέτρο 23 και άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου από τον Daniel. Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα θα δοθούν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ για καταστροφές το 2024.