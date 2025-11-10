Κλειστές οι πύλες των σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα και για έναν μήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης

Κλειστές οι πύλες των σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα και για έναν μήνα

Αιτία η αναστολή όλων των δρομολογίων, λόγω των κρίσιμων δοκιμών για την επέκταση του δικτύου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Κλειστές οι πύλες των σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα και για έναν μήνα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Οι πύλες του μετρό Θεσσαλονίκης έκλεισαν το βράδυ της Κυριακής και θα ανοίξουν ξανά για το κοινό σε έναν μήνα από σήμερα.

Αιτία η αναστολή όλων των δρομολογίων, λόγω των κρίσιμων δοκιμών για την επέκταση του δικτύου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΘ ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας λεωφορειακής γραμμής-εξπρές που θα καλύπτει τη διαδρομή της βασικής γραμμής (Νέα Ελβετία - Σιδηροδρομικός Σταθμός), κάνοντας στάσεις κατά μήκος των σταθμών. Παράλληλα, ενισχύονται οι υφιστάμενες γραμμές 3, 31 και 39, ενώ ο Οργανισμός έχει αναστείλει όλες τις άδειες του προσωπικού.




Η προσωρινή διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη για την ενσωμάτωση των νέων συστημάτων της επέκτασης, με τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, να δηλώνει ότι η διαδικασία «δεν είναι κάτι που μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά μία αναγκαία διαδικασία για την επισφράγιση της ασφάλειας».

Όπως διευκρινίζουν οι αρμόδιοι, σε αντίθεση με το μετρό της Αθήνας, το σύστημα της Θεσσαλονίκης είναι πλήρως αυτόματο, χωρίς οδηγούς και ελεγχόμενο μέσω 5G, καθιστώντας τις δοκιμές ενοποίησης πιο περίπλοκες.

Αυτή η φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο των συστημάτων σηματοδότησης και τις δοκιμές για τους 15 νέους συρμούς που προστίθενται στον στόλο, με στόχο την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μια δεύτερη, μικρότερη καθολική διακοπή αναμένεται στις αρχές του νέου έτους για την τελική πιστοποίηση ασφαλείας.


Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης