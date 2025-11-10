Κλειστές οι πύλες των σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα και για έναν μήνα

Η προσωρινή διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη για την ενσωμάτωση των νέων συστημάτων της επέκτασης, με τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, να δηλώνει ότι η διαδικασία «δεν είναι κάτι που μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά μία αναγκαία διαδικασία για την επισφράγιση της ασφάλειας».

Οι πύλες του μετρό Θεσσαλονίκης έκλεισαν το βράδυ της Κυριακής και θα ανοίξουν ξανά για το κοινό σε έναν μήνα από σήμερα.Αιτία η αναστολή όλων των δρομολογίων, λόγω των κρίσιμων δοκιμών για την επέκταση του δικτύου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΘ ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας λεωφορειακής γραμμής-εξπρές που θα καλύπτει τη διαδρομή της βασικής γραμμής (Νέα Ελβετία - Σιδηροδρομικός Σταθμός), κάνοντας στάσεις κατά μήκος των σταθμών. Παράλληλα, ενισχύονται οι υφιστάμενες γραμμές 3, 31 και 39, ενώ ο Οργανισμός έχει αναστείλει όλες τις άδειες του προσωπικού.Όπως διευκρινίζουν οι αρμόδιοι, σε αντίθεση με το μετρό της Αθήνας, το σύστημα της Θεσσαλονίκης είναι πλήρως αυτόματο, χωρίς οδηγούς και ελεγχόμενο μέσω 5G, καθιστώντας τις δοκιμές ενοποίησης πιο περίπλοκες.Αυτή η φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο των συστημάτων σηματοδότησης και τις δοκιμές για τους 15 νέους συρμούς που προστίθενται στον στόλο, με στόχο την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μια δεύτερη, μικρότερη καθολική διακοπή αναμένεται στις αρχές του νέου έτους για την τελική πιστοποίηση ασφαλείας.