Καμπανάκι Ζερεφού για τη Θεσσαλονίκη: Όσο θα οδεύουμε προς το τέλος του 20ού αιώνα θα υποστεί εισβολή από τη θάλασσα

Χρήστος Ζερεφός Κλιματική Αλλαγή Κλιματική κρίση Θεσσαλονίκη

Οι πλημμυρικές καταστάσεις θα απειλούν σχεδόν όλες τις ακτογραμμές μας, επισήμανε ο εθνικός εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή

Για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη Θεσσαλονίκη μίλησε την Κυριακή ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός, κάνοντας ειδική αναφορά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Όπως είπε, σύμφωνα με το voria.gr, η Θεσσαλονίκη έχει περιοχές με την υψηλότερη τρωτότητα στην κλιματική κρίση, μετά από το 2050.

«Όσο θα οδεύουμε προς το τέλος του 20ού αιώνα η Θεσσαλονίκη θα υποστεί εισβολή από τη θάλασσα και πλημμυρικές καταστάσεις που θα απειλούν σχεδόν όλες τις ακτογραμμές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και για λιγότερα σκουπίδια.

Οι αναφορές Ζερεφού έγιναν σε εκδήλωση της διοικούσας παράταξης «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» σχετικά με τον δημόσιο χώρο, τη βιώσιμη κινητικότητα και το περιβάλλον.

Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης είπε πως «οδηγός μας θα είναι η αντικειμενική καταγραφή των προβλημάτων» και τόνισε πως «ο δημόσιος χώρος έχει αρχίσει να αλλάζει, παρότι πρέπει να κάνουμε ακόμη τεράστια βήματα».

Στάθηκε επίσης στο στοίχημα της ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών με την οποία «θα γίνει το άλμα που θα αλλάξει την κοινωνία της πόλης» και ανέφερε ότι ο δημόσιος χώρος δεν είναι μόνο οι μάχες, όπως αυτή με τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά «είναι η ζωή μας και όταν αυτό συνδέεται με το περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχουμε ως πλανήτης, ως χώρα και ιδιαίτερα ως πόλη πρέπει να δώσουμε εμείς -ως διοίκηση- εξετάσεις».


