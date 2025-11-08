Απίστευτο τροχαίο στην Αχαΐα: Άνδρας έπεσε σε γκρεμό μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε δέντρο

Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε λόγω της πρόσκρουσης και ο άνδρας βρέθηκε… στον γκρεμό
Απίστευτο τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Ομπλό, στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο.
Η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε λόγω της πρόσκρουσης και ο άνδρας βρέθηκε… στον γκρεμό, σύμφωνα με το tempo24.news.
Ο άνδρας τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
