Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα, δείτε βίντεο
Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τρεις γυναίκες Ρομά να μπαίνουν σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια και να κλέβουν χρήματα και κοσμήματα.
Η διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού έγινε στις 12:50 και καταγράφηκε από την κάμερα που υπήρχε στο σπίτι. Στα πλάνα φαίνεται μία γυναίκα να παραβιάζει την πόρτα και στη συνέχεια να κάνει νόημα σε άλλες δύο για να μπουν εντός του σπιτιού.
«Βλέπω μία γυναίκα σιγά-σιγά να ανοίγει την πόρτα. Ενεργοποιώ τον συναγερμό. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε και κάνει πιο γρήγορες κινήσεις, παράλληλα εγώ έχω επικοινωνήσει με την αρραβωνιαστικιά μου και την ΕΛΑΣ. Παράλληλα τους φωνάζω και από την κάμερα, οι κινήσεις τους έγιναν πιο βιαστικές. Κάνανε δύο γύρες από την κρεβατοκάμαρα, πρέπει να περάσανε και από τα άλλα δωμάτια αλλά δεν προλάβανε να δουν ή να πάρουν κάτι αξίας. Μετά από δυόμιση λεπτά έφυγαν», δήλωσε ο ιδιοκτήτης στον ALPHA.
Όση ώρα οι τρεις γυναίκες ήταν εντός του διαμερίσματος, συνεργός τους συνομιλούσε με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. «Μου τηλεφώνησε η (…) και είπε “τρέχα γρήγορα γιατί κάτι συμβαίνει στο διαμέρισμα. Εγώ κατεβαίνοντας, βλέπω μία να ανεβαίνει επάνω στον δεύτερο. Πήγε να μου πιάσει την κουβέντα, “τι κάνετε, χρόνια πολλά”» είπε ο διαχειριστής.
