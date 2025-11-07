Αστυνομικός λέει «πάτα το» σε οδηγό McLaren και εκείνος φεύγει με μεγάλη ταχύτητα - Δείτε βίντεο
Αστυνομικός λέει «πάτα το» σε οδηγό McLaren και εκείνος φεύγει με μεγάλη ταχύτητα - Δείτε βίντεο
Νέο περιστατικό προκλητικής οδήγησης - Ο οδηγός έλαβε... παρακίνηση από αστυνομικό να φύγει με μεγάλη ταχύτητα
Ερωτήματα έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει οδηγό πολυτελούς McLaren να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην Αττική Οδό και από εκεί να εισέρχεται στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου.
Το βίντεο, που κατέγραψαν ο ίδιος ο οδηγός και ο συνοδηγός του, δείχνει το αυτοκίνητο να επιταχύνει επικίνδυνα μέσα στην εθνική αρτηρία, ενώ οι δύο επιβαίνοντες σχολιάζουν και γελούν.
Κάποια στιγμή, το όχημα σταματά από την Τροχαία Αεροδρομίου για έλεγχο. Ωστόσο, τα όσα ακολουθούν σοκάρουν: στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να λέει στον οδηγό «πάτα το», με τον τελευταίο να ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και να υπακούει, επιταχύνοντας ξανά.
Δείτε βίντεο:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de2ddm80l1j5)
Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ταυτοποίηση δύο οδηγών μοτοσικλετών που είχαν επίσης καταγραφεί να κινούνται με ταχύτητες άνω των 250 χιλιομέτρων την ώρα στην ίδια οδό, γεγονός που είχε κινητοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. για την εντατικοποίηση των ελέγχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας οδηγός μοτοσικλέτας είναι το ίδιο πρόσωπο με έναν από τους δυο που επέβαιναν στην McLaren. Η Τροχαία Αττικής Οδού έχει συμπεριλάβει και τα δύο βίντεο στη δικογραφία που σχηματίζεται.
Το βίντεο, που κατέγραψαν ο ίδιος ο οδηγός και ο συνοδηγός του, δείχνει το αυτοκίνητο να επιταχύνει επικίνδυνα μέσα στην εθνική αρτηρία, ενώ οι δύο επιβαίνοντες σχολιάζουν και γελούν.
Κάποια στιγμή, το όχημα σταματά από την Τροχαία Αεροδρομίου για έλεγχο. Ωστόσο, τα όσα ακολουθούν σοκάρουν: στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να λέει στον οδηγό «πάτα το», με τον τελευταίο να ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και να υπακούει, επιταχύνοντας ξανά.
Δείτε βίντεο:
Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ταυτοποίηση δύο οδηγών μοτοσικλετών που είχαν επίσης καταγραφεί να κινούνται με ταχύτητες άνω των 250 χιλιομέτρων την ώρα στην ίδια οδό, γεγονός που είχε κινητοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. για την εντατικοποίηση των ελέγχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας οδηγός μοτοσικλέτας είναι το ίδιο πρόσωπο με έναν από τους δυο που επέβαιναν στην McLaren. Η Τροχαία Αττικής Οδού έχει συμπεριλάβει και τα δύο βίντεο στη δικογραφία που σχηματίζεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Ο Ηρακλής Νύκταρης αποκαλύπτει τους άγραφους νόμους στην Κρήτη: «Στα ορεινά χωριά είμαστε όλοι μαλωμένοι με όλους»
Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Ο Ηρακλής Νύκταρης αποκαλύπτει τους άγραφους νόμους στην Κρήτη: «Στα ορεινά χωριά είμαστε όλοι μαλωμένοι με όλους»
Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα