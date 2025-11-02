Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή
Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε βάρος των δύο φρουρούμενων τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.
Οι διώξεις αφορούν τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα, προκειμένου να ασκήσουν τις ποινικές διώξεις και να ορίσουν την ημερομηνία των απολογιών.
Οι δύο τραυματίες, που κρατούνται σε ειδικό θάλαμο του ΠΑΓΝΗ, φέρονται να αναρρώνουν ταχέως από τα τραύματά τους.
