Επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων στη Ρόδο, τρεις μαθητές επιτέθηκαν σε 15χρονο

ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανήλικος αναγνώρισε έναν εκ των επιτιθέμενων, επίσης 15χρονο μαθητή αλβανικής καταγωγής, κάτοικο Ρόδου, γνωστό στις τοπικές αρχές. Οι δύο υπόλοιποι δράστες παραμένουν άγνωστοι

Ένα ακόμη  περιστατικό νεανικής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρόδου, τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 15χρονο μαθητή έξω από κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στη Ρόδο, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Η καταγγελία και η μήνυση του πατέρα

Την επομένη του περιστατικού, στις 30 Οκτωβρίου 2025, προσήλθε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρόδου ένας 43χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος υπέβαλε επίσημη μήνυση για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 15χρονου θύματος, οι τρεις δράστες τον πλησίασαν απροειδοποίητα έξω από το κατάστημα και τον χτύπησαν, προκαλώντας του εκτεταμένους μώλωπες στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο ανήλικος αναγνώρισε έναν εκ των επιτιθέμενων, επίσης 15χρονο μαθητή αλβανικής καταγωγής, κάτοικο Ρόδου, γνωστό στις τοπικές αρχές. Οι δύο υπόλοιποι δράστες παραμένουν άγνωστοι και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του και να τεκμηριωθεί η πράξη σωματικής βλάβης.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η υπόθεση βρίσκεται υπό προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρόδου, ενώ έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τον περαιτέρω χειρισμό της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο αγνώστων ανηλίκων δραστών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Πηγή:  Dimokratiki.gr

