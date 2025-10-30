Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ψάρεψαν ροφό-γίγα 20 κιλών στον Κορινθιακό
Το μεγάλο ψάρι αλιεύτηκε από τον αντιδήμαρχο Κορινθίων, Βαγγέλη Παπαιωάννου
Μια σπάνια ψαριά έκαναν στον Κορινθιακό Κόλπο ο αντιδήμαρχος Κορινθίων, Βαγγέλης Παπαιωάννου, μαζί με την παρέα του, όταν κατάφεραν να πιάσουν έναν ροφό βάρους περίπου 20 κιλών.
Η προσπάθεια απαιτούσε υπομονή και επιμονή, καθώς το ψάρι χρειάστηκε αρκετή ώρα για να βγει στην επιφάνεια, αφήνοντας τελικά άφωνους τους ψαράδες με το μέγεθός του.
