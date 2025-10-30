Ψάρεψαν ροφό-γίγα 20 κιλών στον Κορινθιακό
ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθιακός Κόλπος Ροφός

Ψάρεψαν ροφό-γίγα 20 κιλών στον Κορινθιακό

Το μεγάλο ψάρι αλιεύτηκε από τον αντιδήμαρχο Κορινθίων, Βαγγέλη Παπαιωάννου

Ψάρεψαν ροφό-γίγα 20 κιλών στον Κορινθιακό
Μια σπάνια ψαριά έκαναν στον Κορινθιακό Κόλπο ο αντιδήμαρχος Κορινθίων, Βαγγέλης Παπαιωάννου, μαζί με την παρέα του, όταν κατάφεραν να πιάσουν έναν ροφό βάρους περίπου 20 κιλών.

Ψάρεψαν ροφό 20 κιλών στην Κόρινθο


Η προσπάθεια απαιτούσε υπομονή και επιμονή, καθώς το ψάρι χρειάστηκε αρκετή ώρα για να βγει στην επιφάνεια, αφήνοντας τελικά άφωνους τους ψαράδες με το μέγεθός του.

Ψάρεψαν ροφό-γίγα 20 κιλών στον Κορινθιακό

