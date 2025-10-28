Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Φωτιά σε πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη - Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κλιμακοστάσιο
Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που είχε τεθεί υπό έλεγχο, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2025
