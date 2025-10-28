Φωτιά σε πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη - Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κλιμακοστάσιο
Φωτιά σε πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη - Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κλιμακοστάσιο

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη - Γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κλιμακοστάσιο
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που είχε τεθεί υπό έλεγχο, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Φωτιά σε πολυκατοικία επί της Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη


