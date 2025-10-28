ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα γίνει με τα Mercedes και τα Steyr του Στρατού;

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον των στρατιωτικών οχημάτων του Ελληνικού Στρατού επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Τα γνωστά τζιπ Mercedes-Benz και τα φορτηγά Steyr, που αποτελούν εδώ και δεκαετίες τη ραχοκοκαλιά του στόλου μεταφορών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων ανανέωσης.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον των στρατιωτικών οχημάτων του Ελληνικού Στρατού έχει επιστρέψει δυναμικά. Τα γνωστά τζιπ Mercedes-Benz και τα φορτηγά Steyr, που εδώ και δεκαετίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του στόλου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, βρίσκονται στο επίκεντρο ενός σχεδίου ανανέωσης που δεν προβλέπει την άμεση απόσυρσή τους, αλλά την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό τους. Ο λόγος είναι απλός: τα οχήματα αυτά εξακολουθούν να επιτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους, ενώ το κόστος αντικατάστασης με νέα θα ήταν υπερβολικά υψηλό.

Τα στρατιωτικά Mercedes-Benz έχουν κατασκευαστεί σε πολλές εκδόσεις, κυρίως τις 240 GD και 290 GD. Η πρώτη, με τον τετρακύλινδρο κινητήρα OM 616 των 2.399 cc, αποδίδει περίπου 72 ίππους και έφτανε τα 115 km/h. Η δεύτερη, η 290 GD, διαθέτει πεντακύλινδρο κινητήρα 2.874 cc τύπου OM 602 με ισχύ 95 ίππους και ροπή 192 Nm. Τα οχήματα αυτά κατασκευάστηκαν και στην Ελλάδα...

