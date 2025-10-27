Καιρός: Διαταραχή εξπρές σήμερα στα δυτικά και 30άρια - Με ιδανικό καιρό οι παρελάσεις

Η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας συνεχίζεται, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να προβλέπει «καταιγίδες σήμερα με 30άρια» και να διαβεβαιώνει ότι ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.Η θερμοκρασία βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία, με τα θερμόμετρα να φτάνουν ήδη από την Κυριακή τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τσατραφύλλια, οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29-30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Πελοπόννησο, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά έως και τους 31-32 βαθμούς Κελσίου.Παράλληλα, ένα γρήγορα κινούμενο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σοβαρά προβλήματα. Οι καιρικές μεταβολές θα έχουν παροδικό χαρακτήρα και δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τα ανατολικά ηπειρωτικά.Για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός σε όλη τη χώρα. Οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.Πλησίασε τους 29 °C η θερμοκρασία το μεσημέρι της Κυριακής 26/10. Πιο συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός Νεροκούρου Χανίων κατέγραψε θερμοκρασία 28.8 °C.Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 109 από τους 556 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~ 20%).

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 28η Οκτωβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Aναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές βροχές αναμένονται στη συνέχεια σε Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23, στη Θεσσαλία από 14 έως 27, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25, στις Κυκλάδες από 18 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι και ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ ενώ μετά το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Στην ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια.