Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα
Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του.

Ειδικότερα, το δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο μετά τις 20:00, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλο, σύμφωνα με το voria.gr. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 23χρονος οδηγός της μηχανής.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

