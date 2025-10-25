Κυρανάκης για το SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια: Το κράτος δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ

Γι' αυτό κάναμε το 24ωρο μετρό το Σάββατο.Γι' αυτό βάζουμε τις κάμερες οδικής ασφάλειας.Γι' αυτό μετατρέψαμε την εγκατάλειψη σε κακούργημα.Γι' αυτό φτιάχνουμε καλύτερους δρόμους σε όλη τη χώρα.Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερα μέτρα ώστε να σωθούν ζωές».Υπενθυμίζεται ότι με το μήνυμά τους το υπουργείο Μεταφορών και η Τροχαία απηύθυναν έκκληση για προσοχή, υπενθυμίζοντας πως το περσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο» είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας ευαισθητοποίησης.