Κυρανάκης για το SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια: Το κράτος δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ
Δεν έγινε καμία ανάθεση για το μήνυμα που στάλθηκε ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών
Για το μήνυμα που στάλθηκε χθες Παρασκευή για την οδική ασφάλεια «δεν έγινε καμία ανάθεση και δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Στην ανάρτηση λέει ότι δίνει μια απάντηση «γι αυτούς που είδαν "σκάνδαλο" για το sms».
Προσθέτει ότι η αποστολή «έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας». Παράλληλα, αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η πρωτοβουλία που πάρθηκε κατόπιν πρότασης συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων.
Αναλυτικά η ανάρτηση :
«Γι αυτούς που είδαν "σκάνδαλο" ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:
1. Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας.
2. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων για τον απλό λόγο ότι η αποστολή έγινε από τις εταιρείες κινητής χωρίς να γνωρίζει το Υπουργείο ούτε ονόματα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κανένα άλλο στοιχείο.
3. Η πρωτοβουλία πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων.
4. Για όσους είπαν "Αντί να φτιάξουν δρόμους, στέλνουν SMS", ας δουν τα στοιχεία του παλιού δρόμου "Πάτρα-Πύργος" και να τα συγκρίνουν με τα σημερινά.
Η προσπάθεια για να σωθούν ζωές στους ελληνικούς δρομους είναι συνεχής.
Γι' αυτό αλλάξαμε τον ΚΟΚ.
Γι' αυτό εφαρμόσαμε αυστηρότερη αστυνόμευση.
Υπενθυμίζεται ότι με το μήνυμά τους το υπουργείο Μεταφορών και η Τροχαία απηύθυναν έκκληση για προσοχή, υπενθυμίζοντας πως το περσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο» είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας ευαισθητοποίησης.
