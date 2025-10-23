Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Τρόμος για 12χρονους στον Βόλο: 43χρονος προσπάθησε να τους αρπάξει - «Είναι επικίνδυνος» λέει η μητέρα τους ενός παιδιού
Τρόμος για 12χρονους στον Βόλο: 43χρονος προσπάθησε να τους αρπάξει - «Είναι επικίνδυνος» λέει η μητέρα τους ενός παιδιού
Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι άστεγος, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με κλοπές, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα
Στιγμές τρόμου έζησαν δύο 12χρονοι στον Βόλο όταν ένας 43χρονος τους επιτέθηκε και προσπάθησε να τους αρπάξει στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ τα παιδιά επέστρεφαν από το σχολείο τους.
Η μητέρα του ενός εκ των αγοριών περιέγραψε τη στιγμή που ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, πετάχτηκε από ένα στενό και επιχείρησε να τραβήξει το ένα από τα παιδιά, ενώ προσπάθησε στη συνέχεια να επιτεθεί και στον γιο της.
«Το συμβάν συνέβη στο παιδί μου. Ήταν ο γιος μου και ο φίλος του, και οι δύο 12 χρόνων και αθλητές. Προχωρούσαν για να έρθουν σπίτι μετά το σχολείο, όταν πετάχτηκε από ένα στενό ο άνθρωπος αυτός και τράβηξε το ένα παιδί από την τσάντα και τη μπλούζα. Το παιδί ξέφυγε γιατί εκείνος γλίστρησε στην προσπάθειά του να το κρατήσει. Μετά πήγε να πιάσει και τον γιο μου, αλλά δεν μπόρεσε γιατί έτρεξε γρήγορα. Και οι δύο άρχισαν να ουρλιάζουν “βοήθεια”, και τότε εκείνος έφυγε τρέχοντας» είπε η μητέρα σύμφωνα με το thenewspaper.gr
Σύμφωνα με την ίδια «η αστυνομία όταν την πήρα τηλέφωνο δεν έκανε τίποτα. Μου είπαν ότι αφού δεν τα χτύπησε, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, μόνο αν κάνω μήνυση κατά αγνώστου. Δεν έστειλαν ούτε περιπολικό. Είπαν ότι επειδή τους καλέσαμε πέντε λεπτά μετά το περιστατικό, δεν μπορούσαν να τον πιάσουν επ’ αυτοφώρω».
Κατά τη μητέρα του ενός εκ των 12χρονων «έχουν γίνει κι άλλα περιστατικά στην περιοχή με τον ίδιο άνθρωπο. Πρέπει να δοθεί μεγάλη διάσταση στο θέμα για να τον μαζέψουν. Είναι ψυχικά άρρωστος και πρέπει να τον πάνε σε ίδρυμα, γιατί καταντάει επικίνδυνος»,
Το περιστατικό έχει τεθεί υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, με τις Αρχές να έχουν ήδη εντοπίσει και συλλάβει τον 43χρονο στην οδό Καλμακίου, στο τέρμα της οδού Λαρίσης.
Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι άστεγος και έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με κλοπές, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ τα παιδιά επέστρεφαν από το σχολείο τους.
Η μητέρα του ενός εκ των αγοριών περιέγραψε τη στιγμή που ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, πετάχτηκε από ένα στενό και επιχείρησε να τραβήξει το ένα από τα παιδιά, ενώ προσπάθησε στη συνέχεια να επιτεθεί και στον γιο της.
«Το συμβάν συνέβη στο παιδί μου. Ήταν ο γιος μου και ο φίλος του, και οι δύο 12 χρόνων και αθλητές. Προχωρούσαν για να έρθουν σπίτι μετά το σχολείο, όταν πετάχτηκε από ένα στενό ο άνθρωπος αυτός και τράβηξε το ένα παιδί από την τσάντα και τη μπλούζα. Το παιδί ξέφυγε γιατί εκείνος γλίστρησε στην προσπάθειά του να το κρατήσει. Μετά πήγε να πιάσει και τον γιο μου, αλλά δεν μπόρεσε γιατί έτρεξε γρήγορα. Και οι δύο άρχισαν να ουρλιάζουν “βοήθεια”, και τότε εκείνος έφυγε τρέχοντας» είπε η μητέρα σύμφωνα με το thenewspaper.gr
Σύμφωνα με την ίδια «η αστυνομία όταν την πήρα τηλέφωνο δεν έκανε τίποτα. Μου είπαν ότι αφού δεν τα χτύπησε, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, μόνο αν κάνω μήνυση κατά αγνώστου. Δεν έστειλαν ούτε περιπολικό. Είπαν ότι επειδή τους καλέσαμε πέντε λεπτά μετά το περιστατικό, δεν μπορούσαν να τον πιάσουν επ’ αυτοφώρω».
Κατά τη μητέρα του ενός εκ των 12χρονων «έχουν γίνει κι άλλα περιστατικά στην περιοχή με τον ίδιο άνθρωπο. Πρέπει να δοθεί μεγάλη διάσταση στο θέμα για να τον μαζέψουν. Είναι ψυχικά άρρωστος και πρέπει να τον πάνε σε ίδρυμα, γιατί καταντάει επικίνδυνος»,
Το περιστατικό έχει τεθεί υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, με τις Αρχές να έχουν ήδη εντοπίσει και συλλάβει τον 43χρονο στην οδό Καλμακίου, στο τέρμα της οδού Λαρίσης.
Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι άστεγος και έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με κλοπές, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα