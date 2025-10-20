Δύο παιδιά από την Ελλάδα περιγράφουν τη ληστεία στο Λούβρο: «Υπήρχε πανικός, δεν είδαμε κλέφτες»
Δύο παιδιά από την Ελλάδα περιγράφουν τη ληστεία στο Λούβρο: «Υπήρχε πανικός, δεν είδαμε κλέφτες»
Ο Λουκάς και η Δανάη Χέντερστεντ ήταν μέσα στο μουσείο την ώρα της κινηματογραφικής ληστείας - «Το προσωπικό του μουσείου με μεγάλη ψυχραιμία προσπάθησε να κρατήσει ασφαλείς τους επισκέπτες», λέει Ελληνίδα ξεναγός
Αυτόπτες μάρτυρες της κινηματογραφικής ληστείας στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, έγιναν ο Λουκάς και η Δανάη Χέντερστεντ, δύο παιδιά από την Ελλάδα που με χαρακτηριστική ψυχραιμία περιέγραψαν στην τηλεόραση της ΕΡΤ τα όσα βίωσαν.
«Δεν είδαμε κάποιον κλέφτη. Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν» είπαν στον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Σιαδήμα, περιγράφοντας μια εικόνα πανικού που επικράτησε στο Μουσείο του Λούβρου απ’ όπου αφαιρέθηκαν οκτώ κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα ανεκτίμητης αξίας.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddmyxiw51yyh)
«Οι άνδρες της ασφάλειας μας φώναζαν να κατευθυνθούμε προς την έξοδο. Υπήρχε πολύς πανικός» πρόσθεσε η Δανάη Χέντερστεντ σημειώνοντας ότι σε καμία στιγμή δεν άκουσαν πυροβολισμούς.
«Μπήκαμε στην κεντρική είσοδο όπου είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος και δεν μας έλεγαν τίποτα. Μας είπαν μόνο ότι κάποιος προσπάθησε να ακουμπήσει ένα έργο τέχνης», σημείωσε η νεαρή διευκρινίζοντας ότι η ίδια και ο αδερφός της δεν είχαν προλάβει να δουν τα πολύτιμα εκθέματα που πήραν οι ληστές.
Στην ΕΡΤ μίλησε και η Ελληνίδα ξεναγός Σοφία Μαλαθρίτη περιγράφοντας ότι με μεγάλη ψυχραιμία το προσωπικό του μουσείου προσπάθησε να κρατήσει σε ασφαλές σημείο τους επισκέπτες και ενώ ήταν σε εξέλιξη η κινηματογραφική ληστεία.
«Έκλεισαν οι πόρτες. Δεν μπορούσαν να βγουν και μετά από καμιά ώρα περίπου, δηλαδή γύρω στις 10:30, άνοιξαν οι πόρτες και τους οδήγησαν όλους προς τα έξω» δήλωσε η κα Μαλαθρίτη. Μιλώντας για τα σημαντικά εκθέματα που αφαιρέθηκαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν ακριβώς την προηγούμενη και θαυμάζαμε αυτά τα μοναδικά κοσμήματα, τα λιγοστά που έχουν μείνει, γιατί δυστυχώς από την πολύ μεγάλη συλλογή που υπήρχε στο Βασίλειο της Γαλλίας, τα πιο πολλά ξεπουλήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αυτά ήταν ό,τι είχε απομείνει».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddmzl8xrbaux)
Όπως τόνισε η Ελληνίδα ξεναγός σήμερα, ένα 24ωρο μετά τη ληστεία, το μουσείο του Λούβρου παραμένει κλειστό με πλήθος κόσμου να περιμένει υπομονετικά για να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό.
«Δεν είδαμε κάποιον κλέφτη. Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν» είπαν στον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Σιαδήμα, περιγράφοντας μια εικόνα πανικού που επικράτησε στο Μουσείο του Λούβρου απ’ όπου αφαιρέθηκαν οκτώ κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα ανεκτίμητης αξίας.
«Οι άνδρες της ασφάλειας μας φώναζαν να κατευθυνθούμε προς την έξοδο. Υπήρχε πολύς πανικός» πρόσθεσε η Δανάη Χέντερστεντ σημειώνοντας ότι σε καμία στιγμή δεν άκουσαν πυροβολισμούς.
«Μπήκαμε στην κεντρική είσοδο όπου είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος και δεν μας έλεγαν τίποτα. Μας είπαν μόνο ότι κάποιος προσπάθησε να ακουμπήσει ένα έργο τέχνης», σημείωσε η νεαρή διευκρινίζοντας ότι η ίδια και ο αδερφός της δεν είχαν προλάβει να δουν τα πολύτιμα εκθέματα που πήραν οι ληστές.
«Το προσωπικό του μουσείου με μεγάλη ψυχραιμία προσπάθησε να κρατήσει ασφαλείς τους επισκέπτες»
Στην ΕΡΤ μίλησε και η Ελληνίδα ξεναγός Σοφία Μαλαθρίτη περιγράφοντας ότι με μεγάλη ψυχραιμία το προσωπικό του μουσείου προσπάθησε να κρατήσει σε ασφαλές σημείο τους επισκέπτες και ενώ ήταν σε εξέλιξη η κινηματογραφική ληστεία.
«Έκλεισαν οι πόρτες. Δεν μπορούσαν να βγουν και μετά από καμιά ώρα περίπου, δηλαδή γύρω στις 10:30, άνοιξαν οι πόρτες και τους οδήγησαν όλους προς τα έξω» δήλωσε η κα Μαλαθρίτη. Μιλώντας για τα σημαντικά εκθέματα που αφαιρέθηκαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν ακριβώς την προηγούμενη και θαυμάζαμε αυτά τα μοναδικά κοσμήματα, τα λιγοστά που έχουν μείνει, γιατί δυστυχώς από την πολύ μεγάλη συλλογή που υπήρχε στο Βασίλειο της Γαλλίας, τα πιο πολλά ξεπουλήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αυτά ήταν ό,τι είχε απομείνει».
Όπως τόνισε η Ελληνίδα ξεναγός σήμερα, ένα 24ωρο μετά τη ληστεία, το μουσείο του Λούβρου παραμένει κλειστό με πλήθος κόσμου να περιμένει υπομονετικά για να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα