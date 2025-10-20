Χάος στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και Λεω. Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 30' στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Κίνηση στους δρόμους Αττική Οδός Καθυστερήσεις

Χάος στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και Λεω. Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 30' στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού

Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν σε πολλές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας

Χάος στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και Λεω. Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 30' στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού
UPD: 11 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφεται στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας καθώς η κίνηση είναι «ασφυκτική».

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό, καθώς νωρίτερα έπεσε μπετόν στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Το μπετόν καθαρίστηκε άμεσα ωστόσο, σύμφωνα με την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.





Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Κλείσιμο

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας


Στο μεταξύ, τραγική είναι η κατάσταση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.

Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τη Λ. Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχο χάος επικρατεί τμηματικά και στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι αλλά και στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Καρέα, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.


Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Ειδήσεις σήμερα:

Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα

Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9

Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
UPD: 11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης