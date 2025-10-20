Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Χάος στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και Λεω. Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 30' στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού
Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν σε πολλές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας
Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφεται στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας καθώς η κίνηση είναι «ασφυκτική».
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό, καθώς νωρίτερα έπεσε μπετόν στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Το μπετόν καθαρίστηκε άμεσα ωστόσο, σύμφωνα με την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.
Στο μεταξύ, τραγική είναι η κατάσταση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.
Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τη Λ. Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αντίστοιχο χάος επικρατεί τμηματικά και στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι αλλά και στο ύψος του Νέου Ψυχικού.
Καθαρισμός της εκροής του σκυροδέματος.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20'-25' από Κύμης έως Μεταμόρφωση(έξοδο για Λαμία).
Καθυστερήσεις άνω των 30' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/WYmtXcvMpJ
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30' από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας,
Άνω των 30' στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/MGDsf4lJ5X
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.
Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.
Στη λεωφόρο Καρέα, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
