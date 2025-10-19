Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής
Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την νεκροψία - νεκροτομή

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Συρράκο Ιωαννίνων καθώς πέθανε ένας 62χρονος που είχε πάει για εκδρομή στο σημείο.

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η αστυνομία.

Ο 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο θάνατός του σε μία ημερήσια εκδρομή έχει συγκλονίσει την παρέα του και την οικογένειά του. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την νεκροψία - νεκροτομή.

