Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής
Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την νεκροψία - νεκροτομή
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Συρράκο Ιωαννίνων καθώς πέθανε ένας 62χρονος που είχε πάει για εκδρομή στο σημείο.
Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, σύμφωνα με το epiruspost.gr.
Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η αστυνομία.
Ο 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο θάνατός του σε μία ημερήσια εκδρομή έχει συγκλονίσει την παρέα του και την οικογένειά του. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την νεκροψία - νεκροτομή.
