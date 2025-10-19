Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Χωριά που «επιπλέουν» στα σύννεφα στο Λασίθι, χάθηκαν μέσα στην ομίχλη - Βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος βρέθηκαν μέσα στην ομίχλη και τα σύννεφα
Ένα μαγευτικό σκηνικό ξεδιπλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα βόρεια παράλια του Λασιθίου στην Κρήτη με περιοχές να «εξαφανίζονται» μέσα στα σύννεφα.
Ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος βρέθηκαν μέσα στην ομίχλη και τα σύννεφα. Οδηγοί και περαστικοί σταματούσαν στην άκρη του δρόμου - λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα - για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «provencha», όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια «θάλασσα» από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.
