Χωριά που «επιπλέουν» στα σύννεφα στο Λασίθι, χάθηκαν μέσα στην ομίχλη - Βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Λασίθι Κρήτη Ομίχλη

Χωριά που «επιπλέουν» στα σύννεφα στο Λασίθι, χάθηκαν μέσα στην ομίχλη - Βίντεο και φωτογραφίες

Ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος βρέθηκαν μέσα στην ομίχλη και τα σύννεφα

Χωριά που «επιπλέουν» στα σύννεφα στο Λασίθι, χάθηκαν μέσα στην ομίχλη - Βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα μαγευτικό σκηνικό ξεδιπλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα βόρεια παράλια του Λασιθίου στην Κρήτη με περιοχές να «εξαφανίζονται» μέσα στα σύννεφα.

Ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος βρέθηκαν μέσα στην ομίχλη και τα σύννεφα. Οδηγοί και περαστικοί σταματούσαν στην άκρη του δρόμου - λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα - για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «provencha», όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια «θάλασσα» από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

Ένα απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι – Χάθηκαν στα σύννεφα Μόχλος, Θόλος, Μαλαύρα, Ψείρα και Λάστρος
Ένα απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι – Χάθηκαν στα σύννεφα Μόχλος, Θόλος, Μαλαύρα, Ψείρα και Λάστρος
Ένα απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι – Χάθηκαν στα σύννεφα Μόχλος, Θόλος, Μαλαύρα, Ψείρα και Λάστρος
Κλείσιμο

Χωριά που «επιπλέουν» στα σύννεφα στο Λασίθι, χάθηκαν μέσα στην ομίχλη - Βίντεο και φωτογραφίες
Χωριά που «επιπλέουν» στα σύννεφα στο Λασίθι, χάθηκαν μέσα στην ομίχλη - Βίντεο και φωτογραφίες
Χωριά που «επιπλέουν» στα σύννεφα στο Λασίθι, χάθηκαν μέσα στην ομίχλη - Βίντεο και φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια

Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης