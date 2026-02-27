Συμμορίες δρουν σε Γυμνάσια και ΕΠΑΛ της Πάτρας, έντονη ανησυχία από γονείς και εκπαιδευτικούς

Η Πάτρα
βρίσκεται στο επίκεντρο του σχολικού εκφοβισμού, με τον αριθμό των περιστατικών βίας μεταξύ μαθητών να αυξάνεται, διαρκώς.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν καταγραφεί περισσότερα από 6 σοβαρά περιστατικά μεταξύ μαθητών
, με γονείς και εκπαιδευτικούς να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των παιδιών τους. Οι καταγγελίες δείχνουν ότι τα φαινόμενα δεν είναι μεμονωμένα, αλλά επαναλαμβάνονται, δημιουργώντας μόνιμο αίσθημα ανασφάλειας.
Η Εκπαιδευτική Κοινότητα τονίζει
πως η βία στα σχολεία αποτελεί ζήτημα , που αφορά όλη την κοινωνία.
Για παράδειγμα, στο 12ο Γυμνάσιο, ένταση επικράτησε όταν ομάδα ανηλίκων προκάλεσε επεισόδιο με συνομηλίκους τους, κάτι που διαμόρφωσε κλίμα φόβου και αναστάτωσης, με μαθητές να δηλώνουν ότι αισθάνονται απροστάτευτοι ακόμη και κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο».
Σε κάποια ΕΠΑΛ, ανησυχητική διάσταση λαμβάνουν οι επιθέσεις σε μαθητές, με αντικείμενα όπως αυγά, μπουκάλια και πορτοκάλια, ακόμη και αυτοσχέδια πυροτεχνήματα. Ως απάντηση, οι μαθητές προχώρησαν σε καταλήψεις ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες Αρχές. Η βασική τους απαίτηση είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος μάθησης, χωρίς φόβο, με άμεση λήψη μέτρων προστασίας.
Για τα περιστατικά αυτά, το «κλειδί» βρίσκεται στην πρόληψη, με δράσεις που καλλιεργούν από νωρίς το κλίμα σεβασμού, συνεργασίας και αποδοχής. Επίσης, σχολικά προγράμματα αγωγής υγείας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ουσιαστική παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αλλά και η ενεργή συμμετοχή γονέων και τοπικής κοινωνίας, συνθέτουν το αναγκαίο πλαίσιο. Η πρόληψη είναι η μόνη στρατηγική που μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τα παιδιά και να διασφαλίσει ότι το σχολείο θα παραμείνει χώρος μάθησης, ασφάλειας και δημιουργίας.
Η Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Δυτικής Ελλάδας Νικολίτσα Λούβαρη, δηλώνει: «Η αύξηση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε σχολεία μάς προκαλεί έντονη ανησυχία. Είναι σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που τραυματίζει τα παιδιά. Απαιτούνται μόνιμες δομές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, καθώς και δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η τοπική κοινωνία και οι αρχές οφείλουν να σταθούν δίπλα στα παιδιά»
Ο Πρόεδρος Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας Σπύρος Ψαρράς λέει: «Η βία μεταξύ μαθητών έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ως μια τάση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του σχολείου. Είναι κυρίως κοινωνικό ζήτημα, που απαιτεί ουσιαστική παρέμβαση, ενίσχυση με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και προγράμματα αγωγής υγείας. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τα σχολεία και η κοινωνία να συμβάλει, ενεργά»