O 12χρονος γιος στον Βόλο κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό της μητέρας του από τον πατέρα του

Ένας 35χρονος συλλήφθη για ενδοοικογενειακή βία
στον Βόλο
, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του που την έστειλε στο νοσοκομείο με τον ανήλικο γιο τους να κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, περίπου στις 2:00, όταν ο ανήλικος γιος της οικογένειας κάλεσε την Αστυνομία
και κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό της μητέρας του από τον πατέρα του.
Όπως είπε ο 12χρονος
στους αστυνομικούς, είδε τον πατέρα του να πιάνει από τον λαιμό την 34χρονη μητέρα του και να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα
. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ίδιος έπεσε επίσης θύμα βίας
, καθώς ο 35χρονος τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί
.
Ο ανήλικος έδειξε επίσης στους αστυνομικούς
μια τσάντα που ανήκε στον πατέρα του, μέσα στην οποία βρέθηκαν δύο μαχαίρια συνολικού μήκους 24 και 28 εκατοστών, με λάμες 11 και 13 εκατοστών αντίστοιχα. Τους έδειξε επίσης και ένα καλά κρυμμένο δίκανο όπλο, επιμελώς τοποθετημένο στο πατάρι της οικίας, καθώς και 37 φυσίγγια διαφόρων τύπων. Όπως προέκυψε, το συγκεκριμένο όπλο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους στο Κιλελέρ.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr
, ο 35χρονος κατηγορούμενος από την Αλβανία, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας
και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης ενώ φέρεται να βρίσκεται παράνομα στη χώρα.
Το δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο, προκειμένου να καταθέσει με τη συνδρομή διερμηνέα η 34χρονη παθούσα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και δεν ήταν σε θέση να παραστεί κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Η υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικαστεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
Ως περιοριστικούς όρους, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο να μην πλησιάζει τη σύζυγό του και τα ανήλικα τέκνα τους
σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, να μην επικοινωνεί με οποιονδήποτε τρόπο μαζί τους έως την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
Για τα παραπάνω αδικήματα η υπόθεση παραπέμφθηκε σε τακτικό δικαστήριο, με την τελική ποινική μεταχείριση να κρίνεται κατά την κύρια εκδίκαση.