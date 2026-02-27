O 12χρονος γιος στον Βόλο κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό της μητέρας του από τον πατέρα του

Όπως είπε ο ανήλικος είδε τον πατέρα του να πιάνει από τον λαιμό την 34χρονη μητέρα του και να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα