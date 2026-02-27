Βόλος: Χτύπησαν και εκβίαζαν 15χρονο για ένα like, του ζητούσαν να τους δώσει χρήματα

Ένα «like» σε φωτογραφία στα social media
φέρεται να ήταν η αφορμή για ξυλοδαρμό
και εκβιασμό σε βάρος 15χρονου στον Βόλο
. Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο ανήλικοι και ένας 19χρονος.
Όπως αναφέρει το gegonota.news
, το περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2024 σε πάρκο στη Νέα Ιωνία Βόλου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος είχε κάνει «like» σε φωτογραφία της κοπέλας ενός 17χρονου. Ο τελευταίος φέρεται να επικοινώνησε μαζί του και να του ζήτησε να συναντηθούν για να «λύσουν» το θέμα.
Στο σημείο, σύμφωνα με την καταγγελία, τον περίμεναν ο 17χρονος, ο 19χρονος αδελφός του και μία 17χρονη. Εκεί φέρονται να τον χτύπησαν, προκαλώντας του τραυματισμό στο φρύδι και εκδορές. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, άρχισαν να τον απειλούν και να του ζητούν χρήματα.
Ο 15χρονος φέρεται να τους έδινε για κάποιο διάστημα μικρά χρηματικά ποσά, μέχρι που οι γονείς του αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.
Σε βάρος των τριών ασκήθηκαν διώξεις για εκβίαση με σωματική βλάβη, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο την τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος είναι ήδη κρατούμενος για άλλες υποθέσεις κλοπών. Από την πλευρά του, φέρεται να αρνήθηκε τον εκβιασμό, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για καυγά και ότι παρενέβη για να προστατεύσει τον αδελφό του.