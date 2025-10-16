Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ημαθία: Έκλεψαν 500 ζώα από κτηνοτροφική μονάδα - Φόβοι ότι νοσούν από ευλογιά
Ο κτηνοτρόφος διαπίστωσε την κλοπή όταν επισκέφθηκε τη μονάδα του - Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο διασποράς της ασθένειας
Την κλοπή 500 ζώων από τη μονάδα του κατήγγειλε ένας κτηνοτρόφος στο Κλειδί Ημαθίας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα εναπομείναντα ζώα του ήταν θετικά στην ευλογιά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κτηνοτρόφος διαπίστωσε την κλοπή όταν επισκέφθηκε τη μονάδα του, όπου από τα περίπου 700 ζώα που διατηρούσε, έλειπαν 500. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και σε γειτονική κτηνοτροφική μονάδα, από την οποία έκλεψαν 180 ζώα.
Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε το γεγονός στις αρχές, καταθέτοντας μήνυση κατά αγνώστων, ενώ όπως ανέφερε, εντόπισε ίχνη από ρόδες οχήματος λίγο έξω από τη μονάδα, στοιχείο που ενδέχεται να βοηθήσει στις έρευνες.
Λίγες ημέρες μετά την κλοπή, οι υγειονομικές εξετάσεις στα περίπου 200 ζώα που απέμειναν στη μονάδα έδειξαν θετικά αποτελέσματα για ευλογιά, γεγονός που εγείρει έντονες ανησυχίες ότι και τα κλεμμένα ζώα ενδέχεται να είναι μολυσμένα.
Οι αρχές ερευνούν τόσο την κλοπή, όσο και το ενδεχόμενο διασποράς της ασθένειας, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην τοπική κτηνοτροφική παραγωγή.
