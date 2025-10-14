Φυλάκιση 12 μηνών με 3ετή αναστολή σε ογκολόγο για φακελάκι
Φυλάκιση 12 μηνών με 3ετή αναστολή σε ογκολόγο για φακελάκι

Ο συνήγορός του αρνήθηκε την κατηγορία περί χρηματισμού, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του ούτε ζήτησε ούτε έλαβε χρήματα

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 52χρονο γιατρό ογκολόγο, που κατηγορείται ότι έλαβε φακελάκι 100 ευρώ από καρκινοπαθή ενόψει ακτινοθεραπείας στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για δωροληψία υπαλλήλου, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία που έκανε ο ίδιος ο ασθενής τον Ιούνιο του 2021. Πρόκειται για άπορο ασθενή ο οποίος είχε διαγνωστεί με σπάνιας μορφής καρκίνου.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική καταγγελία σε βάρος του 52χρονου γιατρού καθώς ακολούθησαν κι άλλες παρόμοιες από ασθενείς. Μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδας, σε βάρος του γιατρού σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για απάτη και χρηματισμό.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες ασθενών αφορούσαν την περίοδο 2017 - 2022 και ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος εισέπραττε χρηματικά ποσά είτε για αντικαρκινικά φάρμακα που χορηγούνται δωρεάν ή δεν υπήρχαν, είτε για να παρακάμψει τη σειρά προτεραιότητας στα χειρουργεία, κι άλλες προφάσεις.

Μετά τις καταγγελίες ο γιατρός απολύθηκε από το Δημόσιο, ενώ παραιτήθηκε από το νοσοκομείο «Θεαγένειο» επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Σημειώνεται ότι ο 52χρονος κατηγορούμενος δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Δια του συνηγόρου του, αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν ζήτησε και δεν έλαβε χρήματα από τον καρκινοπαθή.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται ήδη στις φυλακές καθώς παρά το γεγονός ότι μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δεν κατέβαλε το ποσό της εγγύησης, ύψους 10.000 ευρώ και έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, το οποίο εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο.

