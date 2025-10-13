Ληστές έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα επιχειρηματία στη Γορτυνία - Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν στο επιχειρηματία και τον έδεσαν σε μια καρέκλα μέσα στο σπίτι του ενώ κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό
Θύμα ληστών έπεσε το βράδυ της Κυριακής, ένας επαγγελματίας σε χωριό της Γορτυνίας στην Αρκαδία, που δραστηριοποιείται και στην Ηλεία.
Οι πέντε ληστές έδεσαν και βασάνιζαν για περίπου μιάμιση ώρα το θύμα τους, αφαιρώντας πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Οι δράστες προσέγγισαν την επιχείρηση του θύματος περίπου στις εννέα το βράδυ. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν στο επιχειρηματία και τον έδεσαν σε μια καρέκλα μέσα στο σπίτι του, παραπλεύρως της επιχείρησης.
Οι δράστες άμεσα κινήθηκαν και κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, ενώ φρόντιζαν να μην αφήσουν αποτυπώματα πουθενά.
Κρατώντας δεμένο επί μιάμιση ώρα τον επαγγελματία, έψαξαν παντού στο σπίτι για να βρουν το χρηματοκιβώτιο από το οποίο αφαίρεσαν αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Παράλληλα κατέστρεψαν τα καλώδια του τηλεφώνου και πήραν το κινητό τηλέφωνο του θύματος.
Οι ληστές αποχώρησαν λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ και λίγο αργότερα ο επαγγελματίας κατάφερε να λυθεί και να καλέσει σε βοήθεια.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, έφτασαν στο χωριό το πρωί της Δευτέρας και προσπάθησαν να συλλέξουν όσα στοιχεία άφησαν πίσω τους οι δράστες.
