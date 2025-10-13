Ληστές έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα επιχειρηματία στη Γορτυνία - Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν στο επιχειρηματία και τον έδεσαν σε μια καρέκλα μέσα στο σπίτι του ενώ κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό