Ενισχύεται η βιοασφάλεια για την ευλογιά αιγοπροβάτων με οκτώ νέα μέτρα

Η Ομάδα Εργασίας, η οποία συστάθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στις αρχές Αυγούστου, έχει επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη και έχει καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της ασθένειας.

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπροσώπων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφάσισε την υιοθέτηση των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας.

8. Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν εξεταστεί συνολικά 2.949 δείγματα, με 328 κρούσματα να εντοπίζονται σε 1.568 εκτροφές.

Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε ρεκόρ νέων κρουσμάτων, με 328 περιστατικά να αποτελούν το υψηλότερο μηνιαίο σύνολο από την αρχή της επιδημίας. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη διασπορά είναι η Λάρισα, όπου καταγράφηκαν 212 κρούσματα σε 308 εκτροφές, η Ξάνθη με 172, ο Έβρος με 155, η Μαγνησία με 113 και η Ροδόπη με 111.

Αυξημένη δραστηριότητα παρουσιάζεται και στη Δυτική Ελλάδα, με 88 κρούσματα στην Αχαΐα και 40 στην Αιτωλοακαρνανία. Εστίες εντοπίζονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στις Σέρρες (69) και την Πιερία (16).

Μέχρι σήμερα, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 327.000 ζώα, με σημαντική αύξηση τους τελευταίους μήνες: 58.441 θανατώσεις τον Ιούλιο, 55.151 τον Αύγουστο και 65.014 τον Σεπτέμβριο, ποσά που αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό των συνολικών απωλειών.