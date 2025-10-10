Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Ανήλικοι Ληστείες Συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες στη Λάρισα

Όπως προέκυψε, οι δράστες διέπραξαν τρεις ληστείες σε βάρος άλλων ανηλίκων

Συνελήφθησαν, την Πέμπτη (9/10) το βράδυ στη Λάρισα, δύο ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο ανήλικους ημεδαπούς και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά 22,20 ευρώ. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9,60 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε ότι, οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη 2 περιπτώσεις ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα.

Πιο αναλυτικά:

- την 16-08-2025 το απόγευμα προς βράδυ, προσέγγισαν ανήλικο ημεδαπό και με την απειλή μικρού κλειστού σουγιά, του απέσπασαν 12,5 ευρώ,
- την 18-08-2025 το βράδυ, πλησίασαν τρεις ανήλικους ημεδαπούς και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν 2 ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

