Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η CONT βλέπει βήματα προόδου, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που μιλά για ελλιπή συμπεράσματα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η CONT βλέπει βήματα προόδου, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που μιλά για ελλιπή συμπεράσματα
O πρόεδρος της Επιτροπής Τόμας Ζντεκόφσκι προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες αλλά, οι 3 από τους 4 Έλληνες ευρωβουλευτές που μετείχαν στη διαδικασία ως παρατηρητές διαφώνησαν με τα συμπεράσματα
Με συστάσεις, διαπιστώσεις αλλά και διαφωνίες ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ενώ οι καθυστερήσεις που προκαλεί η μετάβαση στο νέο μοντέλο πληρωμών από την ΑΑΔΕ παραμένουν ορατές.
Κι αν ο πρόεδρος της Επιτροπής Τόμας Ζντεκόφσκι προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες, μιλώντας για πρόοδο και για συνεργασία των Ελληνικών Αρχών κατά την έρευνα των ευρωβουλευτών, οι 3 από τους 4 Έλληνες ευρωβουλευτές που μετείχαν στη διαδικασία ως παρατηρητές (Γιάννης Μανιάτης, Κώστας Αρβανίτης και Εμμανουήλ Φράγκος) διαφώνησαν με τα συμπεράσματα, τα οποία και χαρακτήρισαν ελλιπή. Κυρίως, η διαφωνία τους αφορά στο θέμα των μαρτύρων, αλλά και στην έλλειψη καταλογισμού πολιτικών ευθυνών στο τελικό πόρισμα.
Ο κ. Ζντεκόφσκι ανέφερε ότι το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα είχε «σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες και ευπάθειες», «ανεπαρκείς ελέγχους» και «εξάρτηση από εξωτερικούς αναδόχους που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης». Ωστόσο, χαιρέτισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για ένα «νέο και καθαρό ξεκίνημα» και χαρακτήρισε το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με την Κομισιόν ως «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».
Το σχέδιο δράσης, είπε, περιλαμβάνει 40 βήματα και η εφαρμογή του βρίσκεται στην αρχή. Στόχος είναι η διαδικασία των ενισχύσεων να είναι ψηφιοποιημένη, απλοποιημένη και με πλήρη διαφάνεια.
Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για την παρέμβαση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, που έστειλε επιστολή στην Κομισιόν λίγο πριν φτάσει η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Χωρίς να αμφισβητήσει το δικαίωμά της να τοποθετηθεί δημόσια, χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα» τη χρονική συγκυρία της παρέμβασης. «Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά που είπε, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον, ειδικά ότι το έκανε πριν από την αποστολή μας. Είναι ένα παιχνιδάκι πριν την αποστολή μας να μεγεθύνονται κάπως τα πράγματα. Βεβαίως η κυρία Κοβέσι βρίσκεται εντός της αρμοδιότητάς της», είπε.
Στη δήλωσή του, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ανέφερε ότι η Κομισιόν γνώριζε για τις «σοβαρές ελλείψεις» στον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον από το 2021. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επέκτασης της έρευνας σε προγενέστερη ημερομηνία, εμφανίστηκε μάλλον αρνητικός, σημειώνοντας ότι «κοιτάμε στο παρελθόν, αλλά κυρίως για να συγκρίνουμε την πρόοδο», ενώ στόχος της αποστολής είναι να αξιολογήσει αν προστατεύονται επαρκώς τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν οι μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά, σεβόμενοι το τεκμήριο αθωότητας.
Οι ευρωβουλευτές, είπε, ζητούν στενότερη παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου και ασφαλή κανάλια για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) που καταγγέλλουν παρατυπίες.
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης κατήγγειλε ότι περίπου το 80% των προσώπων που κλήθηκαν στις συναντήσεις ήταν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ενώ δεν κλήθηκαν πρόσωπα που είχαν αναδείξει την υπόθεση. Στο στόχαστρό του έθεσε και τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξε επτά υπουργούς και έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να γίνονται ανέφικτοι. Επικριτικός υπήρξε και στην έλλειψη αναφοράς στο κείμενο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση.
Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης επέκρινε το ζήτημα των μαρτύρων, λέγοντας ότι ακόμη και για την παρουσία της πρώην προϊσταμένης εσωτερικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπουλου, δόθηκε αγώνας. Αντίθετα, είπε, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος του πρωθυπουργού Γρηγόρης Βάρρας δεν κλήθηκε για κατάθεση. «Μας έφερναν υπηρεσιακούς παράγοντες που και να ήθελαν, δεν μπορούσαν να μιλήσουν πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων που τους δίνει ο νόμος. Η πληροφόρηση είναι ελλιπής», είπε. Επίσης, άφησε αιχμές για προσπάθεια διεύρυνσης της συζήτησης σε προγενέστερες περιόδους. «Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ωραίες οι εντυπώσεις, αλλά μας ενδιαφέρει η ουσία», είπε, προσθέτοντας ότι η EPPO μιλά για «εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Εμμανουήλ Φράγκος, ο οποίος υποστήριξε ότι αποκλείστηκαν ακριβώς εκείνοι που είχαν συμβάλει στην ανάδειξη του σκανδάλου.
Κι αν ο πρόεδρος της Επιτροπής Τόμας Ζντεκόφσκι προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες, μιλώντας για πρόοδο και για συνεργασία των Ελληνικών Αρχών κατά την έρευνα των ευρωβουλευτών, οι 3 από τους 4 Έλληνες ευρωβουλευτές που μετείχαν στη διαδικασία ως παρατηρητές (Γιάννης Μανιάτης, Κώστας Αρβανίτης και Εμμανουήλ Φράγκος) διαφώνησαν με τα συμπεράσματα, τα οποία και χαρακτήρισαν ελλιπή. Κυρίως, η διαφωνία τους αφορά στο θέμα των μαρτύρων, αλλά και στην έλλειψη καταλογισμού πολιτικών ευθυνών στο τελικό πόρισμα.
Ο κ. Ζντεκόφσκι ανέφερε ότι το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα είχε «σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες και ευπάθειες», «ανεπαρκείς ελέγχους» και «εξάρτηση από εξωτερικούς αναδόχους που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης». Ωστόσο, χαιρέτισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για ένα «νέο και καθαρό ξεκίνημα» και χαρακτήρισε το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με την Κομισιόν ως «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».
Το σχέδιο δράσης, είπε, περιλαμβάνει 40 βήματα και η εφαρμογή του βρίσκεται στην αρχή. Στόχος είναι η διαδικασία των ενισχύσεων να είναι ψηφιοποιημένη, απλοποιημένη και με πλήρη διαφάνεια.
Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για την παρέμβαση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, που έστειλε επιστολή στην Κομισιόν λίγο πριν φτάσει η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Χωρίς να αμφισβητήσει το δικαίωμά της να τοποθετηθεί δημόσια, χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα» τη χρονική συγκυρία της παρέμβασης. «Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά που είπε, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον, ειδικά ότι το έκανε πριν από την αποστολή μας. Είναι ένα παιχνιδάκι πριν την αποστολή μας να μεγεθύνονται κάπως τα πράγματα. Βεβαίως η κυρία Κοβέσι βρίσκεται εντός της αρμοδιότητάς της», είπε.
Στη δήλωσή του, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ανέφερε ότι η Κομισιόν γνώριζε για τις «σοβαρές ελλείψεις» στον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον από το 2021. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επέκτασης της έρευνας σε προγενέστερη ημερομηνία, εμφανίστηκε μάλλον αρνητικός, σημειώνοντας ότι «κοιτάμε στο παρελθόν, αλλά κυρίως για να συγκρίνουμε την πρόοδο», ενώ στόχος της αποστολής είναι να αξιολογήσει αν προστατεύονται επαρκώς τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν οι μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά, σεβόμενοι το τεκμήριο αθωότητας.
Οι ευρωβουλευτές, είπε, ζητούν στενότερη παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου και ασφαλή κανάλια για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) που καταγγέλλουν παρατυπίες.
Για παραλείψεις μιλούν τρεις Έλληνες ευρωβουλευτέςΗ δήλωση του κ. Ζντεκόφσκι αλλά και οι συστάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις στους 3 από τους 4 Έλληνες παρατηρητές, που μετά το τέλος της επίσημης ενημέρωσης εξέφρασαν τις διαφωνίες τους για τους μάρτυρες, αλλά και τον μη καταλογισμό πολιτικών ευθυνών στο τελικό κείμενο.
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης κατήγγειλε ότι περίπου το 80% των προσώπων που κλήθηκαν στις συναντήσεις ήταν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ενώ δεν κλήθηκαν πρόσωπα που είχαν αναδείξει την υπόθεση. Στο στόχαστρό του έθεσε και τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξε επτά υπουργούς και έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να γίνονται ανέφικτοι. Επικριτικός υπήρξε και στην έλλειψη αναφοράς στο κείμενο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση.
Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης επέκρινε το ζήτημα των μαρτύρων, λέγοντας ότι ακόμη και για την παρουσία της πρώην προϊσταμένης εσωτερικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπουλου, δόθηκε αγώνας. Αντίθετα, είπε, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος του πρωθυπουργού Γρηγόρης Βάρρας δεν κλήθηκε για κατάθεση. «Μας έφερναν υπηρεσιακούς παράγοντες που και να ήθελαν, δεν μπορούσαν να μιλήσουν πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων που τους δίνει ο νόμος. Η πληροφόρηση είναι ελλιπής», είπε. Επίσης, άφησε αιχμές για προσπάθεια διεύρυνσης της συζήτησης σε προγενέστερες περιόδους. «Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ωραίες οι εντυπώσεις, αλλά μας ενδιαφέρει η ουσία», είπε, προσθέτοντας ότι η EPPO μιλά για «εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Εμμανουήλ Φράγκος, ο οποίος υποστήριξε ότι αποκλείστηκαν ακριβώς εκείνοι που είχαν συμβάλει στην ανάδειξη του σκανδάλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα