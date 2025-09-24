Χρυσοχοΐδης: Με 70 ένοπλους, ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς οι περιπολίες στους καταυλισμούς των Ρομά στην Αττική - Θα κινούνται σε ομάδες σε 24ωρη βάση
«Η εγκληματικότητα των Ρομά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί σε μάστιγα» παρατήρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Λεπτομέρειες για τη νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των Ρομά με ειδικές ομάδες που θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Όπως είπε στα Παραπολιτικά FM, «μόνο στην Αττική θα είναι 70 οι αστυνομικοί - έχει πάνω από 2.000 αστυνομικούς στις 12 περιοχές της δυτικής Αττικής. Θα είναι νέοι αστυφύλακες, επιλεγμένοι ένας-ένας, μια-μια και στη συνέχεια θα είναι υπό την εποπτεία του ελληνικού FBI. Επειδή είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη δουλειά πρέπει αυτοί οι αστυνομικοί να είναι επιλεγμένοι».
Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν θα είναι σε ζευγάρια, θα κινούνται σε ομάδες των 5-6-7 αστυνομικών που θα περιπολούν σε 24ωρη λειτουργία»
Οι αστυνομικοί αυτοί «θα είναι ένστολοι, οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι με οχήματα» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ο οποίος, όπως είπε, έχει ζητήσει από τους επικεφαλής αξιωματικούς του ελληνικού FBI «να ψάξουν να βρουν στέκια που να ξεκουράζονται οι αστυνομικοί ή να υποβάλουν παράπονα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών»
«Η εγκληματικότητα των Ρομά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί σε μάστιγα. Δυστυχώς για διάφορους λόγους οδηγηθήκαμε μια συντριπτική πλειοψηφία να ασχολείται με το έγκλημα. Κάποιοι είναι σκληροί εγκληματίες διακινώντας μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κάποιοι άλλοι διακινούν μέταλλα και χρυσό και δυστυχώς ακόμα και μικρά παιδιά ασκούνται στην εγκληματικότητα με μικροκλοπές» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
«Η πολιτική είναι μια υπόθεση που πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι στο υπουργείο ως παρατηρητής, είμαι εδώ για να διασφαλίσω την ασφάλεια» κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
