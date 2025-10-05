Έτσι η Ελλάδα αλλάζει τους συσχετισμούς στη Μεσόγειο
Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος. Το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύεται δραστικά στο πλαίσιο ενός 12ετούς αμυντικού προγράμματος, που αλλάζει τους συσχετισμούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δείτε τι έρχεται...

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, ο ελληνικός στόλος θα διαθέτει οκτώ υπερσύγχρονες φρεγάτες νέας γενιάς τύπου FDI HN (Belharra) και FREMM, ενώ θα διατηρεί πλήρως αναβαθμισμένες και τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Hydra (MEKO 200HN).

Η Ελλάδα προχωρά μεθοδικά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα ναυτικής ανανέωσης στην ιστορία της, στοχεύοντας όχι μόνο στην ανανέωση του στόλου, αλλά και στην απόκτηση στρατηγικής υπεροχής σε ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο. Οι νέες FDI HN, που ναυπηγούνται ήδη στη Γαλλία, αποτελούν πλοία αιχμής με προηγμένα ραντάρ SeaFire AESA, συστήματα μάχης SETIS και δυνατότητα εκτόξευσης των πλέον εξελιγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων ASTER 30...


