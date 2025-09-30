Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Σεισμός τώρα στη Μεσσηνία, 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Πύλου
Σεισμός τώρα στη Μεσσηνία, 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Πύλου
16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου το επίκεντρο της δόνησης
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε τον μεσημέρι της Τρίτης στην Πύλο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δημογλίδου: Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με τις αρχές - Τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης μία μέρα μετά το τροχαίο
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δημογλίδου: Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με τις αρχές - Τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης μία μέρα μετά το τροχαίο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα