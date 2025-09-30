Σεισμός τώρα στη Μεσσηνία, 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Πύλου
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα Πύλος

Σεισμός τώρα στη Μεσσηνία, 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Πύλου

16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός τώρα στη Μεσσηνία, 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Πύλου
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε τον μεσημέρι της Τρίτης στην Πύλο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου.



Σεισμός τώρα στη Μεσσηνία, 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Πύλου

