Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών με υπουργική απόφαση Κεραμέως
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως καταρτίζεται πρόγραμμα για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θεωρούμε το δικαίωμα στην εργασία κορυφαίας σημασίας. Για το λόγο αυτό καταρτίζουμε και υλοποιούμε διαρκώς προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ηλικιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Με την ενίσχυση απασχόλησης 5.000 ανέργων συμβάλλουμε ενεργά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που αναζητούν έμπειρο προσωπικό αίροντας παράλληλα κάθε φαινόμενο ηλικιακού αποκλεισμού και διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας χωρίς διακρίσεις».
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια.
Το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου, ως εξής:
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για τα έτη 2025,2026,2027 και 2028 ανέρχεται στα 73.746.000 ευρώ.
