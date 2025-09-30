Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών με υπουργική απόφαση Κεραμέως

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα