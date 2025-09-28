Καβγάς και αλληλομηνύσεις σε λεωφορείο στο Ίλιον, οδηγός πιάστηκε στα χέρια με 16χρονο - «Του έσπασε τα γυαλιά και το δόντι»

Ο οδηγός υποστήριξε ότι μία παρατήρηση που έκανε στον νεαρό ήταν αρκετή για να ξεσπάσει ο καβγάς - Οι δύο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα