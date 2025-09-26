Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

H επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής θα επιβεβαιώσει τον σεβασμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων και θα επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να λειτουργήσει και πάλι το κορυφαίο θεολογικό του ίδρυμα επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ για την προσοχή που επέδειξε στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της περασμένης εβδομάδας στο Οβάλ Γραφείο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής θα επιβεβαιώσει τον σεβασμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων και θα επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να λειτουργήσει και πάλι το κορυφαίο θεολογικό του ίδρυμα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σε απάντηση, μάλιστα, των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν πως η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Σχολής, το οποίο και θα συζητήσει με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την πρόθεσή του να εξετάσει το καθεστώς της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενός νησιού που υπηρέτησε για οκτώ χρόνια ως ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος κατά τη διάρκεια των οποίων ξεκίνησε η αναστήλωση των κτηρίων της Σχολής.
