Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

H επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής θα επιβεβαιώσει τον σεβασμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων και θα επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να λειτουργήσει και πάλι το κορυφαίο θεολογικό του ίδρυμα επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής