Τα πρώτα ευρήματα για τον ξαφνικό θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα - Απομακρύνεται η περίπτωση της μηνιγγίτιδας
Δεν βρέθηκε η ακριβή αιτία θανάτου του παιδιού και θα χρειαστούν εξειδικευμένες ιστολογικές εξετάσεις
Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη Λαμία για τον ξαφνικό θάνατο του 5χρονου παιδιού από το Λιδωρίκι της Φωκίδας που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης στο Κέντρο Υγείας της κοινότητας.
Το αγοράκι είχε μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς του.
Το LamiaReport αναφέρει ότι δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί η ακριβής αιτία θανάτου και για τον λόγο αυτό θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.
Φαίνεται όμως να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση μηνιγγίτιδας.
Το δειγματοληπτικό υλικό που έλαβε ο ιατροδικαστής θα εξεταστεί στα ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων.
Το αγοράκι είχε ίωση, την οποία φαίνεται να κόλλησε από το μικρότερο αδερφάκι του.
Η οικογένεια φέρεται να είχε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι, όπως τα αντιπυρετικά και το χλιαρό μπάνιο, αλλά τίποτα δεν μαρτυρούσε κάτι πιο άσχημο και επικίνδυνο, ώστε να χρειαστεί να αναζητήσουν βοήθεια στο Κέντρο Υγείας.
